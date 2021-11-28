Шантаж не пройде: Новак Джокович може не зіграти на Australian Open через вакцинацію

Батько тенісиста вважає, що примусова вакцинація порушує право спортсменів на особисте життя.

Перша ракетка світу у чоловічому одиночному розряді серб Новак Джокович може не зіграти на Відкритому чемпіонаті Австралії у січні 2022 року. Про це заявив батько тенісиста Срджан Джокович, слова якого наводить сербський сайт b92.net.

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Організатори Australian Open раніше заявили, що не допустять до участі у турнірі гравців, які не зробили щеплення проти коронавірусу. На думку Джоковича-старшого, такі умови є дискримінаційними.

"Вакцинація — особиста справа кожного. Ніхто не має права влазити в чуже життя, про це йдеться і в конституції. Мені не відомо, чи Новак вакцинувався. І я не знаю, чи буде він про це розповідати, хоча гадаю, що ні. Він має це право.

Заяви організаторів Australian Open мені неприємні, тому що вони диктують умови 9-кратному чемпіону турніру. Новак хоче грати в Австралії, але після такого шантажу припускаю, що він змінить своє рішення", — сказав Срджан Джокович.

20 листопада директор Відкритого чемпіонату Австралії Крейг Тілі зробив заяву, згідно з якою на турнірі не зможуть виступати гравці, які не зроблять щеплення від коронавірусу.

Фокус повідомляв, що в Австралії точно не зіграє 20-разовий переможець турнірів "Великого Шолома" швейцарець Роджер Федерер. У середині листопада він розповів про свої плани наступного сезону. За прогнозом швейцарського тенісиста, він має залікувати травму коліна, яка вибила його з ладу цього сезону, і повернутися до активних виступів влітку 2022 року. За словами Федерера, наступний сезон може стати для нього останнім у його професійній кар'єрі.