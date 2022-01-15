Покарання антиваксера чи помста за протест? Чому Новака Джоковича не пускають на Australian Open

"Якщо ви не хотіли дати Джоковичу вдесяте перемогти на турнірі в Мельбурні, чому ви відразу про це не сказали? — запитує президент Сербії Олександр Вучич в австралійських суддів та імміграційної поліції. — Навіщо ви знущаєтеся і мучите не тільки його, але і його сім'ю, і цілу націю? Фокус з'ясував деталі гучного спортивного скандалу.

Прізвище знаменитого сербського тенісиста раз у раз з'являється в стрічках новин: "Новака Джоковича затримали", "Джоковичу анулювали візу", "Австралія не пускає Новака Джоковича на Australian Open"… Тепер спортсмен (і не тільки він) знову чекає: у неділю засідання суду, на якому може бути ухвалено рішення про депортацію Новака Джоковича з Австралії. А турнір Australian Open стартує у понеділок.

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Перша ракетка світу, 20-кратний переможець турнірів "Великого Шолома" та кумир мільйонів отримав не лише відмову на в'їзд до Австралії, а й виявився ув'язненим у готель, який більше схожий на ізолятор. Спортсмен через суд намагається довести законність свого приїзду та право брати участь у турнірі, а скандал уже вийшов на світовий рівень.

Новак Джокович та Australian Open: що трапилося?

[ + – ] Новак Джокович готовий боротися за десятий титул Australian Open Фото: Australian Open

Скандал довкола участі Новака Джоковича в турнірі Australian Open назрівав ще два місяці тому, коли батько спортсмена висловився проти примусової вакцинації гравців. Багато хто вже тоді запідозрив, що сербський тенісист, швидше за все, невакцинований і шукає шляхи обходу правил. В Австралії до вакцинації підійшли максимально суворо: щоб зіграти на Australian Open, потрібно мати сертифікат про вакцинацію, або медичні документи, які підтверджують, чому гравець не може вакцинуватися. Пізніше команда Джоковича оголосила, що тенісист має медичний спецдозвіл, а отже, зможе взяти участь у турнірі.

Проте владі Австралії цього здалося замало. Ще поки серб був у літаку на шляху на Зелений континент, прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон заявив, що якщо Джокович, після прибуття в Австралію, не пред'явить переконливих підстав, з яких йому видали спеціальний дозвіл на в'їзд у країну, він буде депортований назад "першим літаком".

Далі все, як у драматичному фільмі: Джокович прилетів в Австралію, але не пройшов паспортний контроль. Причиною відмови назвали помилку в документах. Джоковича повели у спеціальну кімнату та помістили під варту, а потім "переселили" в готель для мігрантів. Під вікнами розпочалися акції протесту, причому за участю не лише сербів. Підтримати чемпіона світу прийшли й австралійці, котрі протестують проти суворих карантинних обмежень.

Пізніше Новак Джокович заявив, що через суд домігся перегляду ануляції своєї візи, але влада Австралії обрушилася на нього з новими звинуваченнями. Адже медичне відведення, яке отримав гравець, було видано йому на підставі позитивного результату ПЛР-тесту, який він отримав у грудні. Тобто в Сербії Джокович вважається вже перехворілим, але в Австралії цей аргумент не працює. Проте 34-річний тенісист вийшов на волю і навіть провів тренування на корті в Мельбурні.

Але неприємності на цьому не скінчилися. 14 січня міністр у справах мігрантів Алекс Хоук скористався своїми повноваженнями відповідно до Закону про міграцію 1958 року, щоб таки анулювати візу Джоковича — при цьому чиновник послався на "турботу про здоров'я та інтереси суспільства". Команда Джоковича оскаржила це рішення, слухання має відбутися у неділю, 16 січня — за день до першого матчу Australian Open. Адвокати Джоковича наполягають, що рішення Хоука продиктоване не турботою про суспільне благо, а неприязню до противників вакцинації.

Рішення, котре ухвалить 16 січня повний склад суддів Федерального суду Австралії, буде остаточним і сторони не зможуть оскаржити винесений вердикт.

Ніч перед призначеним на неділю засіданням Федерального суду в Австралії Новак Джокович проведе у засекреченому місці — "з метою безпеки спортсмена".

Антиваксер Новак Джокович сам створив собі проблему?

[ + – ] Новак Джокович готується пройти у фінал Australian Open, але поки що не пройшов паспортний контроль Фото: covid-rules

Антивакцинаторам і так живеться досить важко — супротивники щеплень від ковіду повсюдно стикаються з багатьма обмеженнями. У спорті це теж наочно проявляється — нещодавно Фокус розповідав про штрафні санкції, запроваджені у футбольному клубі "Баварія". Їхня суть полягає в тому, що якщо футболіст не вакцинувався і захворів на коронавірус, то клуб не платить йому зарплату в карантинний період. Щоб уникнути фінансових втрат, гравцям необхідно вакцинуватись. Що вже говорити про Олімпійські ігри: у Токіо практично всі були вакциновані, і заради здоров'я, і щоб уникнути дипломатичних непорозумінь.

Новак Джокович продовжує мовчати про те, чому він не хоче робити щеплення від коронавірусу

Але якщо організатори Australian Open спочатку заявляли про обов'язкову вакцинацію, то невже серб розраховував, що спеціальний дозвіл зробить його особливим?

"Він розраховував на прізвище Джокович, на те, що з його імені годується ціла агентська контора та директорат турніру", — каже Фокусу тенісний експерт і менеджер Всеволод Кевлич.

За словами Кевлича, в цій історії помилки припустилися всі сторони — і гравець, й організатори, але не австралійська влада.

"Якщо судити за інформацією ЗМІ, то влада Австралії безумовно має рацію. Підсумок розгляду показав, що, судячи з усього, "накосячили" й офіційні органи. Найімовірніше, у послідовності протоколів і винятків. Тому кожен залишив потенційні лазівки для любовного договору. Але виглядає це все з усіх боків погано", — зазначає Всеволод Кевлич.

У тому, що труднощі Джокович створив сам, переконаний і віцепрезидент Федерації тенісу України Євген Зукін. За його словами, в епоху пандемії насамперед потрібно добре вивчити законодавство країни, яка приймає турнір, а вже згодом вести переговори з організаторами.

"Усі турнірні медичні протоколи другорядні щодо законодавства штату та федерального законодавства (правил). Тому, в кожній країні ситуація різна", — зазначає Євген Зукін у коментарі Фокусу.

Але якщо справа не в щепленнях? За що влада Австралії може мстити Новаку Джоковичу

[ + – ] Відносини між Сербією та Австралією зіпсувалися через компанію Rio Tinto Фото: Balkan Green Energy News

А от сербські журналісти вважають, що історію з медичним протоколом Джоковича притягнуто за вуха. Згідно з версією видання "Србін.інфо", влада Австралії мстить Джоковичу за його громадянську позицію.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон свого часу лобіював інтереси гірничодобувної компанії Rio Tinto. Він навіть виступав за скасування сплати податків для цієї фірми, а нинішній керівник його апарату Джон Канкель до 2018 року був одним із керівників компанії. Здавалося б, що з того, що перші особи Австралії мають зв'язок з якоюсь компанією, штаб-квартира якої розташована в Мельбурні? Де Австралія, де Сербія?

Але саме "Rio Tinto" збиралася розробляти літієву копальню в Сербії, що спровокувало масові повстання в країні. Протести тоді активно підтримав і Новак Джокович, який завжди боровся за природу та екологію.

Згідно з цією конспірологічною версією, Джокович міг стати жертвою політичної гри. У його обличчі Скотт Моррісон і його соратники вирішили помститися сербам, принизивши їхнього національного героя. Про приниження цілої нації говорить і дядько Новака Джоковича Горан.

"Його заманили в пастку, спочатку давши візу та запросивши в Австралію, а потім наклавши на нього арешт. Влада Австралії хотіла принизити Новака, хотіла поставити його на коліна. Але в них не вийшло, бо серби — гордий народ", — наводить слова Горана Джоковича telegraf.rs.

Чи зіграє Новак Джокович на Australian Open?

Після багаторівневих дипломатичних переговорів між першими особами двох країн, а також членами сім'ї Джоковича ситуація залишається неврегульованою. Але навіть якщо тенісист зіграє на турнірі, залишається питання: чи зробить він правильні висновки? Звідси виникає і зустрічне питання: а що тепер робитимуть невакциновані тенісисти? Чи створює ця історія небезпечний прецедент, коли організатори турніру запрошують гравця, а влада країни виступає проти?

"Дискримінація антивакцинаторів не має сенсу. Вони самі себе дискримінують. Судячи зі статистики, досить переконливо", — вважає тенісний менеджер Всеволод Кевлич.

Історія з Джоковичем не означає, що гравці, які відмовилися від щеплення, ризикують залишитись без виступів на турнірах. Але їхні можливості значно скоротяться.

"Я думаю, невакциновані тенісисти продовжуватимуть грати в тих країнах, куди їх пускатимуть", — зазначає віцепрезидент Федерації тенісу України Євген Зукін.

Ще одним відкритим питанням є позиція організаторів Australian Open. Або вони стали співучасниками "пастки" (за Гораном Джоковичем), або ж допустили банальну недбалість, не переконавшись, що з Джоковича немає проблем із документами в їхній країні.

[ + – ] Перша ракетка світу Новак Джокович прилетів в Австралію на турнір, а опинився в ізоляторі.