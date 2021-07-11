Є 20-й титул: Новак Джокович виграв "Вімблдон" з рекордом

Сербський тенісист повторив історичне досягнення Роджера Федерера і Рафаеля Надаля

У Лондоні завершився турнір серії "Великого Шолома" — "Вімблдон".

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Переможцем "Вімблдону 2021" став сербський тенісист Новак Джокович. У фіналі він обіграв головне відкриття турніру — італійця Маттео Береттіні. 34-річний серб виграв вирішальний матч з рахунком 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3 при максимальній аудиторії на Центральному корті: в кількості 15 000 осіб.

Новак Джокович записав до свого активу 5 ейсів, 4 подвійні помилки, 31 віннер і 21 невимушену помилку, а також 5 реалізованих брейкпоинтов з 14.

У свою чергу, Маттео Берреттіні вибив 16 ейсів, зробив 3 подвійні помилки, 57 віннер і 47 невимушених помилок, 2 реалізованих брейкпоінта з 7.

Джокович виграв всі три чоловічих титулу Великого шолома в 2021 році. Джокович, вже виграв Відкритий чемпіонат Австралії і Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, став п'ятим гравцем в історії — і тільки другим в епоху Відкритого чемпіонату після Рода Лейвера в 1969 році — виграв перші три основних турніру сезону.

Після матчу в офіційному твіттер-акаунті "Вімблдону" з'явилося фото, де Джокович підійшов до своєї маленької фанатки і подарував їй свою ракетку. У дитини в руках був плакат на підтримку сербського тенісиста.

До слова, на матчі був присутній і головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко. Про це повідомляється в твіттер-акаунті "Великий теніс України".

Раніше Новак Джокович вразив шанувальників своєї розтяжкою, порівнявши себе з Людиною-павуком. У коментарях користувачі стали жартувати над Джоковичем і надсилати свої варіанти мемів на цю фотографію. Офіційний акаунт ATP, відповів на пост Новака забавною ДІФКУ, що поєднує фото людини-павука і змінного під ним Джоковича.

Український тенісист Ілля Марченко також пожартував над Джоковичем, змонтувавши оригінальний ролик з реміксом пісні американської співачки Біллі Айлиш.