Bad Guy: Марченко наложил ремикс Билли Айлиш на видео с Джоковичем (видео)

Журналисты после выхода Джоковича в полуфинал "Уимблдона" спросили, "каково тебе быть плохим парнем, который столько лет гонится за Федерером и Надалем".

153-я ракетка мира украинец Илья Марченко сделал ремикс на фрагмент пресс-конференции Новака Джоковича.

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Журналисты после выхода Джоковича в полуфинал "Уимблдона" спросили, "как тебе быть плохим парнем, который столько лет гонится за Федерером и Надалем". Украинец вставил в ролик песню Билли Айлиш Bad Guy.

"Мое утреннее творение", – подписал Марченко пост в Instagram.

Напомним, что Илья Марченко не отобрался на "Уимблдон" и точно не сыграет на Олимпиаде в Токио.

Ранее Новак Джокович показал чудеса своего тела, впечатлив болельщиков растяжкой.

Напомним, Джокович пять раз выигрывал Уимблдон — в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. В 2020 году лондонский турнир не был проведен из-за пандемии коронавируса.

В июне Новак Джокович выиграл 19-й титул "Большого Шлема" в карьере, одержав победу в финале "Ролан Гаррос".

При этом Джокович стал первым спортсменом, который выиграл каждый из турниров "Большого Шлема" хотя бы дважды. Чаще всего сербу удавалось побеждать на Australian Open — 9 раз. Пять раз он был лучшим на "Уимблдоне", трижды — на US Open и дважды на "Ролан Гаррос".

На пути к финалу Джокович обыграл Тенниса Сандгрена, Пабло Куэваса, Ричардаса Беранкиса, Лоренцо Музетти, Маттео Берретини (в 1/4 финала) и Рафаэля Надаля (в 1/2 финала).

Напомним, ранее в Черногории нашли новый вид улиток, который назвали в честь Новака Джоковича. Новый вид улиток ученые обнаружили в карстовом источнике в Черногории, который назвали в честь первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича – Travunijana djokovici.

В феврале этого года Джокович стал вторым теннисистом в истории, которому удалось достичь отметки в 300 побед на турнирах "Большого Шлема". Первым игроком, кто пересек этот рубеж, был Роджер Федерер.