Bad Guy: Марченко наклав ремікс Біллі Айліш на відео з Джоковичем (відео)

Журналісти після виходу Джоковича у півфінал "Вімблдону" запитали, "як це бути поганим хлопцем, який стільки років женеться за Федерером і Надалем".

153-я ракетка світу українець Ілля Марченко зробив ремікс на фрагмент пресконференції Новака Джоковича.

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Журналісти після виходу Джоковича у півфінал "Вімблдону" запитали, "як це бути поганим хлопцем, який стільки років женеться за Федерером та Надалем". Українець вставив у ролик пісню Біллі Айліш Bad Guy.

"Моє ранкове творіння", — підписав Марченко допис в Instagram.

Нагадаємо, що Іллю Марченка не відібрали на "Вімблдон" і він точно не зіграє на Олімпіаді в Токіо.

Раніше Новак Джокович показав чудеса свого тіла, вразивши уболівальників розтяжкою.

Нагадаємо, Джокович пʼять разів вигравав Вімблдон — в 2011, 2014 , 2015, 2018 і 2019 роках. У 2020 році лондонський турнір не був проведений через пандемію коронавірусу.

У червні Новак Джокович виграв 19-й титул "Великого Шолома" в карʼєрі, здобувши перемогу у фіналі "Ролан Гаррос".

При цьому Джокович став першим спортсменом, який виграв кожен із турнірів "Великого Шолома" хоча б двічі. Найчастіше сербу вдавалося перемагати на Australian Open — 9 разів. Пʼять разів він був найкращим на "Вімблдоні", тричі — на US Open і двічі на "Ролан Гаррос".

На шляху до фіналу Джокович обіграв Тенніса Сандгрена, Пабло Куеваса, Річардаса Беранкіса, Лоренцо Музетті, Маттео Берреттіні (в 1/4 фіналу) і Рафаеля Надаля (в 1/2 фіналу).

Нагадаємо, раніше в Чорногорії знайшли новий вид равликів, який назвали на честь Новака Джоковича. Новий вид равликів учені знайшли в карстовому джерелі в Чорногорії, який назвали на честь першої ракетки світу, сербського тенісиста Новака Джоковича — Travunijana djokovici.

У лютому цього року Джокович став другим тенісистом в історії, якому вдалося досягти позначки 300 перемог на турнірах "Великого Шолома". Першим гравцем, хто перетнув цей рубіж, був Роджер Федерер.