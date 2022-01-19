Джокович купив 80% акцій компанії, яка розробляє ліки від коронавірусу

Суму угоди поки що не розголошують, а випробування препарату розпочнеться наступного літа у Великій Британії.

У середу, 19 січня, сербський тенісист Новак Джокович, якому влада Австралії не дозволила брати участь у Відкритому чемпіонаті країни з тенісу Australian Open 2022 і анулювала візу через відмову вакцинуватися, став власником контрольного пакету акцій біотехнологічної компанії. Про це повідомляє Reuters.

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У першої ракетки світу тепер 80% акцій датського розробника противірусних ліків QuantBioRes. Гендиректор компанії Іван Лонкаревич повідомив, що таку інвестицію було зроблено в червні 2020 року, але відмовився назвати суму. За його словами, у штаті QuantBioRes близько 11 дослідників, які працюють у Данії, Австралії та Словенії. Розробляють вони не вакцину, а саме ліки від COVID-19. Пептид, який запобігає зараженню клітин організму коронавірусом. Наступного літа у Великій Британії, за словами Лонкаревича, мають розпочатися клінічні випробування препарату.

Що відомо про компанію QuantBioRes?

На сайті QuantBioRes повідомляється, що за допомогою інноваційних технологій компанія створює нові методи лікування ретровірусів та стійких бактерій.

Минулої неділі Джоковича депортували з Австралії, де він сподівався завоювати свій рекордний 21 титул переможця турніру Великого шолома. 34-річний сербський тенісист не зміг переконати австралійських суддів у своєму праві залишитись у Мельбурні та брати участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

Раніше Фокус розбирався у тому, чому Новаку Джоковичу не дозволили брати участь в Australian Open. Президент Сербії Александр Вучич адресував імміграційній поліції Австралії претензію про те, чому тенісиста заздалегідь не попередили і не дозволили вдесяте виграти турнір. "Навіщо ви знущаєтеся і мучите не лише його, а й його родину, і цілу націю?" — поставив риторичне питання сербський президент.