Джокович купил 80% акций компании, разрабатывающей лекарство от коронавируса

Сумму сделки пока не разглашают, а испытание препарата начнется следующим летом в Великобритании.

В среду, 19 января, сербский теннисист Новак Джокович, которому власти Австралии не разрешили участвовать в Открытом чемпионате страны по теннису Australian Open 2022 и аннулировали визу из-за отказа вакцинироваться, стал владельцем контрольного пакета акций биотехнологической компании. Об этом сообщает Reuters.

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У первой ракетки мира теперь 80% акций датского разработчика противовирусных лекарств QuantBioRes. Гендиректор компании Иван Лонкаревич сообщил, что такая инвестиция была сделана в июне 2020 года, но отказался назвать сумму. По его словам, в штате QuantBioRes около 11 исследователей, которые работают в Дании, Австралии и Словении. Разрабатывают они не вакцину, а именно лекарства от COVID-19. Пептид, который препятствует заражению клеток организма коронавирусом. Следующим летом в Великобритании, по словам Лонкаревича, должны начаться клинические испытания препарата.

Что известно о компании QuantBioRes?

На сайте QuantBioRes сообщается, что с помощью инновационных технологий компания создает новые методы лечения ретровирусов и устойчивых бактерий.

В минувшее воскресенье Джоковича депортировали из Австралии, где он надеялся завоевать свой рекордный 21 титул победителя турнира Большого шлема. 34-летний сербский теннисист не смог убедить австралийских судей в своем праве остаться в Мельбурне и участвовать в Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Новаку Джоковичу не позволили участвовать в Australian Open. Президент Сербии Александр Вучич адресовал иммиграционной полиции Австралии претензию о том, почему теннисиста заранее не предупредили и не позволили в 10-й раз выиграть турнир. "Зачем вы издеваетесь и мучаете не только его, но и его семью, и целую нацию?" — задавался риторическим вопросом сербский президент.