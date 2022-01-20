Многомиллионный иск. Новак Джокович подаст в суд на власти Австралии

Сербский теннисист заявил сумму компенсации втрое большую, чем он мог выиграть на Australian Open.

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович будет отстаивать свою репутацию в суде, сообщает The Sun.

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34-летний спортсмен намерен обжаловать решение австралийских властей о его депортации из страны. Сумма иска, который Джокович подает на федеральные власти Австралии, составляет 6 миллионов долларов. Она составлена из суммы призовых за победу в турнире (2 млн долларов) и морального ущерба за незаконное задержание и жестокое обращение (4,3 млн долларов).

Источники, близкие к Джоковичу, сообщают, что такая сумма обусловлена тем, что игрока содержали в плохих условиях и подвергли риску его здоровье. На данный момент Новак Джокович вернулся домой в Белград, где встретился со своими фанатами.

Отметим, что Новак Джокович 20 побеждал в турнирах Большого Шлема: 9 раз — на Australian Open, 6 раз — на "Уимблдон", трижды на US Open, и дважды — на "Ролан Гаррос". Он является действующим победителем Australian Open. Джокович успел провести несколько тренировок в Мельбурне, прежде чем было принято решение о его депортации из страны.

Ранее Фокус рассказывал, что Новак Джокович купил 80% акций компании, разрабатывающей лекарство от коронавируса. Сумму сделки пока не разглашают, а испытание препарата начнется следующим летом в Великобритании.

Решение о депортации Джоковича из Австралии было принято 16 января. Спортсмен заявил, что разочарован решением судей, и пожелал успеха участникам турнира Australian Open 2022.

Также Фокус разбирался в главном спортивном скандале 2022 года: почему Новака Джоковича не пустили в Австралию.