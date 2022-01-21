Украина лишилась всех представителей на Australian Open

Элина Свитолина и Марта Костюк синхронно завершили выступления на турнире на стадии третьего круга.

На теннисном турнире Australian Open в Мельбурне состоялись матчи 3-го круга.

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Украина на этом этапе соревнований была представлена двумя теннисистками: Элина Свитолина и Марта Костюк успешно преодолели предыдущие два круга, но получили серьезных соперниц в следующем раунде.

Элина Свитолина — Виктория Азаренко

Элина Свитолина противостояла двукратной победительнице Australian Open Виктории Азаренко из Беларуси. Несмотря на борьбу, которую украинка пыталась навязать сопернице, Азаренко одержала победу с убедительным счетом 6:0; 6:2. Для победы белорусской спортсменке понадобился 1 час и 7 минут. Отметим, что Азаренко выиграла 5 из 7 брейк-поинтов (одно очко, отделяющее от победы в гейме на подаче соперника).

[ + – ] Элина Свитолина - Виктория Азаренко: видео матча

Марта Костюк — Паула Бадоса

19-летняя украинка побеждала на юниорском Australian Open, а во взрослом турнире в текущем розыгрыше дошла до третьего круга, в котором ей пришлось противостоять испанской сопернице Пауле Бадосе. Матч получился по-настоящему боевым: Костюк проиграла сопернице первый сет (2:6), но взяла реванш во второй партии (7:5). В решающем третьем сете украинка приложила много сил, чтобы вырвать победу, но соперница была сильнее — 6:4.

[ + – ] Марта Костюк - Паула Бадоса: видео

Отметим, что Бадоса в течение матча испытывала проблемы с подачей — на ее счету 9 двойных ошибок. Также у Марты Костюк лучший показатель по количеству выигранных розыгрышей — 30 против 25, но большее количество невынужденных ошибок — 49 против 42.

Теннисистки находятся в дружеских отношениях вне корта, поэтому по завершении матча обменялись комплиментами. Эта сцена впечатлила организаторов турнира, которые опубликовали фото в официальном Twitter с просьбой проводить побольше матчей между этими двумя соперницами.

Ранее Фокус рассказывал о призовых, которые выиграли Элина Свитолина и Марта Костюк на Australian Open. За выход в третий круг соревнований спортсменки заработали по 159 тысяч долларов.

Текущий розыгрыш Australian Open ознаменовался крупным скандалом: на турнир не пустили первую ракетку мира Новака Джоковича, который отказался вакцинироваться от коронавируса. Джокович подал в суд на власти Австралии и требует крупную сумму компенсации.