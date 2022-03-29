"Чтобы случайно не стать "соотечественниками": Марта Костюк призвала фанатов учить украинский язык

Украинская теннисистка отреагировала на законопроект Госдумы РФ признании соотечественниками всех, кто владеет русским языком.

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк призвала украинцев активнее учить украинский язык. Об этом спортсменка написала на своей странице Instagram, комментируя новый языковой законопроект Госдумы РФ.

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"Учим и переходим на родной язык, чтобы не стать "соотечественником", — написала Костюк у себя в "сторис".

[ + – ] Марта Костюк Фото: Скриншот

Напомним, что 28 марта, в электронной базе российской Госдумы появился законопроект, который предлагает признавать соотечественниками всех, кто владеет русским языком.

Марта Костюк занимает 55 строчку в рейтинге WTA. С началом военного вторжения России в Украину, девушка призвала WTA бойкотировать все турниры в России и лишить российских спортсменов возможности выступать под национальной символикой.

Отметим, что Марта Костюк должна была выступить в составе сборной Украины по теннису в матче "Билли Джин Кинг" против сборной США. Однако, в конце прошлой недели спортсменка отказалась от участия в матче, о чем сообщила пресс-служба Федерации тенниса Украины. Вместо Марты Костюк против американок будет играть Даяна Ястремская. Отметим, что матчи этого мероприятия состоятся 15-16 апреля в США. Помимо Даяны Ястремской, Украину в этом противостоянии будут представлять Элина Свитолина и Катарина Завацкая, а в парных соревнованиях сыграют сестры Людмила и Надежда Киченок.

Ранее Фокус рассказывал, что в январе Марта Костюк дошла до третьего круга турнира "Большого Шлема" Australian Open. На этой стадии 19-летняя украинка уступила испанке Пауле Бадосе. Матч продолжался три сета — 2:6; 7:5; 4:6.