Теннисистка Элина Свитолина победила россиянку Блинкову в финале турнира WTA250

Для украинской спортсменки это первый трофей по возвращении к выступлениям в теннисе. Элина Свитолина ставила на паузу спорт, потому что была беременна.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в турнире уровня WTA250, который проходил в Страсбурге. Финальный матч был против россиянки Анны Блинковой. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

После возвращения в профессиональный спорт Элина Свитолина одержала первую победу на турнире WTA250. В финале украинская спортсменка победила россиянку Анну Блинкову, выступающую в нейтральном статусе.

Для Свитолины это был первый матч с россиянкой Блинковой, завершившийся со счетом 6:2, 6:3. Элина Свитолина первый раз выиграла турнир по возвращении в теннис. Теннисистка временно приостанавливала выступления, так как была беременна.

Элина Свитолина вместе с мужем Гаэлем Монфисом назвали дочь Скай

В общем, это уже 17-й трофей на уровне WTA. В последний раз украинка побеждала на турнире WTA250 в августе 2021 года в Чикаго.

В пресс-службе отмечают, что Свитолина во время нынешнего турнира дважды побеждала теннисисток, выступавших в нейтральном статусе — в четвертьфинале и финале. Всего для победы Элина Свитолина прошла 4 соперниц, из которых одна снялась до начала игры, других победила теннисистка. Она выигрывает уже в 5 матчах подряд.

Напомним, 3 ноября СМИ писали, что Элина Свитолина привлекла князя Монако для помощи пострадавшим от российской агрессии.

15 октября Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис впервые стали родителями. Дочь назвали Скай. Элина и ее семья проживают в Монте-Карло в Монако.