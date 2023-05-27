Тенісистка Еліна Світоліна перемогла росіянку Блінкову у фіналі турніру WTA250

Для української спортсменки це перший трофей після повернення до виступів у тенісі. Еліна Світоліна ставила на паузу спорт, бо була вагітною.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла у турнірі рівня WTA250, який відбувався у Страсбурзі. Фінальний матч був проти росіянки Ганни Блінкової. Про це повідомляє пресслужба турніру.

Після повернення у професійний спорт Еліна Світоліна здобула першу перемогу на турнірі WTA250. У фіналі українська спортсменка перемогла росіянку Ганну Блінкову, яка виступає у нейтральному статусі.

Для Світоліни це був перший матч з росіянкою Блінковою, який завершився з рахунком 6:2, 6:3. Еліна Світоліна перший раз виграла турнір після повернення у теніс. Тенісистка тимчасово призупиняла виступи, бо була вагітною.

Еліна Світоліна разом з чоловіком Гаелем Монфісом назвали доньку Скай

Загалом це вже 17-й трофей на рівні WTA. Останній раз українка перемагала на турнірі WTA250 у серпні 2021 році в Чикаго.

У пресслужбі зазначають, що Світоліна під час нинішнього турніру двічі перемагала тенісисток, які виступали в нейтральному статусі — у чвертьфіналі та фіналі. Усього для перемоги Еліна Світоліна пройшла 4 суперниць, з яких одна знялася до початку гри, інших тенісистка перемогла. Вона виграє вже у 5 матчах поспіль.

Нагадаємо, 3 листопада ЗМІ писали, що Еліна Світоліна залучила князя Монако для допомоги постраждалим від російської агресії.

15 жовтня Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс уперше стали батьками. Доньку назвали Скай. Еліна та її сім'я проживають у Монте-Карло, що в Монако.