"Здоров'я важливіше": друга ракетка світу з Білорусі не прийшла на інтерв'ю: спитали про Україну

Аріна Соболенко пояснила, що її рішення пропустити пресконференцію на French Open пов'язане із "власним психологічним здоров'ям та благополуччям". Тенісистці поставили питання про повномасштабне російське вторгнення та роль Білорусі як плацдарму для наступу російських військ у лютому 2022-го.

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У п'ятницю, 2 червня, білоруська тенісистка Аріна Соболенко відмовилася від участі у післяматчевій пресконференції на Ролан Гаррос після того, як її попросили дати коментар та висловитись про війну в Україні на початку поточного тижня. Про це повідомляє Sky News.

Друга ракетка світу Соболенко пояснила, що таке рішення було ухвалено заради "власного психологічного здоров'я та благополуччя" і додала, що не відчувала себе "в безпеці" на інтерв'ю після перемоги у другому раунді.

Аріна Соболенко у рейтингу WTA

Тенісистку запитали про повномасштабне російське вторгнення та роль Білорусі як плацдарму для наступу російських військ у лютому 2022 року. З її слів, організатори Відкритого чемпіонату Франції підтримали таке рішення спортсменки.

Чемпіонка Australian Open Соболенко вперше у своїй кар'єрі вийшла до четвертого раунду French Open, впевнено обігравши Каміллу Рахімову: 6-2, 6-2.

Аріна Соболенко проти Камілли Рахімової Аріна Соболенко проти Камілли Рахімової

Нагадаємо, що Еліна Світоліна обіграла росіянку Блінкову у фіналі турніру WTA 250. Це перший трофей української тенісистки після повернення до великого тенісу.

Серена Вільямс повідомила про другу вагітність під час Met Gala 2023. 41-річна спортсменка жартувала, що можливо пропустить вечір, оскільки тепер їй увесь час хочеться спати.

Також повідомлялося про скандал із російською тенісисткою у футболці "Спартака". Перша ракетка світу польська тенісистка Інга Святек заявила, що росіянка не має "демонструвати свої погляди таким чином". Але Потапова вийшла на корт Indian Wells у Каліфорнії у футболці клубу, чиїм символом вважається свиня.