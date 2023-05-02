Серена Вільямс повідомила про другу вагітність на червоній доріжці Met Gala 2023

41-річна тенісистка жартувала, що може не піти на вечір, бо тепер їй увесь час хочеться спати.

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Серена Вільямс з'явилася на червоній доріжці Met Gala 2023 з животом, що округлився. Легендарна тенісистка повідомила про другу вагітність. 2017 року в неї народилася донька Олімпія. Про це пише Daily Mail.

На гала-вечорі Серена з'явилася в розкішній сукні від Gucci та в компанії свого чоловіка, Алексіса Оганяна.

"Була така схвильована, коли Анна Вінтур запросила нас трьох на Met Gala 2023", — грайливо підписала вона свій пост, опублікований якраз перед виходом.

Серена Вільямс і Алексіс Оганян

Раніше вона згадувала про бажання завести ще одну дитину після того, як оголосила про завершення своєї тенісної кар'єри в серпні минулого року.

Серена Вільямс показувала в соцмережах, як готується до урочистої появи на червоній доріжці, до того ж їсти їй довелося вже сидячи в кріслі перукаря. Потім вона показала свою сукню та прикраси. Покликанням до творчості Лагерфельда явно стали перли. Коли він був креативним директором Chanel, то додавав їх практично в всі образи. Адже саме Коко Шанель почала змішувати біжутерію та справжні коштовності у своїх образах.

Серена Вільямс і Алексіс Оганян Фото: Getty Images

Цьогоріч темою Met Gala стала "Карл Лагерфельд: лінія краси". Лагерфельд пішов із життя у віці 85 років у 2019 році.

Його улюблену кішку Шупетт навіть запросили на свято. Але вона "написала", що на вечорі її не буде. Не було й визнаної зірки гала-вечора Блейк Лайвлі. Та одразу повідомила, що "тільки дивитиметься".

Натомість господиня вечора Анна Вінтур офіційно повідомила про свій роман із актором Біллом Най. Пара з'явилася під руку на червоній доріжці.

З 1994 року Вінтур є головою Met Gala та продовжує наглядати за кожним заходом.

Вона особисто складає списки гостей, вибирає тематику вечора та навіть стежить за меню.

Письменниця Емі Оделл у книзі "Анна: біографія" згадувала, що Вінтур навіть не намагається запам'ятовувати імена співробітників музею Метрополітен під час підготовки, що починається за шість місяців до вечірки, називаючи їх просто "ти".

А щодо списку гостей, то лише цього року до нього включили Періс Гілтон. Довгі роки вона була виключена, як і її сестра Нікі.

Натомість Кім Кардаш'ян та її сестри Кайлі та Кендалл Дженнер з'являються на Met Gala вже не вперше. Цього разу вони навіть потрапили в топ знаменитостей у найвідвертіших сукнях.