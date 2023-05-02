Кендалл Дженнер і Аманда Сейфрід. "Голі" сукні Met Gala 2023

Червона доріжка головного світського заходу цієї весни зазвичай збирає найефектніші та найвідвертіші вбрання.

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У 2023 році селебріті зібралися на червоній доріжці Met Gala 2023, щоб вшанувати пам'ять Карла Лагерфельда та його спадщину. Однак на червоній доріжці, яку вже порівнюють із зубною пастою через білий фон із синіми та червоними смугами, були не лише шикарні, а й відверті вбрання. Фокус зібрав "голі" сукні Met Gala 2023.

На жаль цього року на гала-вечір не прийшли його головні зірки: Блейк Лайвлі та Леді Гага, які незмінно вражали своїми вбраннями. Зате були ті, хто вже став завсідником вечірки, щоб зібрати гроші для музею Метрополітен. Адже багато фанатів Met Gala забувають, що весь цей захід організовано саме з цією метою.

Як повідомляли деякі ЗМІ, ціна цьогоріч на вхідний квиток підскочила до 50 тисяч доларів, але навіть наявність цих грошей не гарантувала селебріті, що вони потраплять до заповітного списку, що складається особисто Анною Вінтур. Зважаючи на все, сімейство Дженнер-Кардаш'ян все ще у списку, всупереч чуткам. І було представлено найзірковішим складом. Які вражали та відвертістю зокрема.

Кендал Дженнер

Модель вирішила процитувати Карла Лагерфельда чорно-білою гамою, що, до речі, зробили більшість зірок, кольорових нарядів на Met Gala 2023 майже не було. Й обрала найпростіший спосіб привернути до себе увагу — вбратися відверто.

Кендалл Дженнер та її лаконічне відверте вбрання на Met Gala 2023 Фото: Getty Images

Кендалл обрала розшите паєтками боді з довгими рукавами від Marc Jacobs і високі готичні чоботи на платформі.

Флоренс П'ю

Кінозірка прийшла на Met Gala 2023 у компанії П'єрпаоло Піччолі та разючій сукні від Valentino з відвертим декольте, яке утримувалося на місці лише чорним бантиком.

Флоренс П'ю, її пір'я та її декольте Фото: Getty Images

Свій чорно-білий образ вона доповнила високим головним убором із пір'ям, що кріпився до шиї. І діамантовими прикрасами від Tiffany.

Жанель Моне

Американська співачка й акторка, зірка фільму "Приховані фігури", часто приходить на вечори на кшталт Met Gala 2023 у відвертих вбраннях. Але цього разу вона вирішила зробити шоу у стилі Леді Гаги з перевдяганнями та обрала оригінальну сукню від Thom Browne. Напередодні зіркового заходу модниця дражнила журналістів, що її презентація стане "сюрпризом".

Жанель Моне та її бікіні у паєтках Фото: Getty Images

З'ясувалося, що кумедний кардиган приховує абсолютно прозорий кринолін, під яким видніється спідня білизна в паєтках. І її Жанель продемонструвала неодноразово.

Кім Кардашьян

Зірка Met Gala зробила відразу кілька посилань і до творчості Лагерфельда, і до бренду Chanel, який він довгі роки очолював, і до власної старої фотосесії, на якій її прикрашали перлинні нитки.

Кім Кардаш'ян у перлах Фото: Getty Images

Її вбрання від Schiaparelli прикрашали нитки намиста, які більше відкривали, ніж приховували, але зірка завбачливо одягла тілесного кольору білизну.

Аманда Сейфрід

Зірка "Поганих дівчаток" обрала коротку сукню від Oscar de la Renta, яка відрізнялася винятковою прозорістю і великою кількістю сріблястих і золотистих ланцюжків.

Аманда Сейфрід у ланцюжках Фото: Getty Images

Акторка зізналася, що дуже любить вражати на червоних доріжках, бо це коротка і яскрава мить, коли можна вразити фотографів і журналістів. І їй точно це вдалося, бо таблоїди написали, що її вбрання залишило "дуже мало уяві".

Карен Елсон

Карл Лагерфельд назвав Карен Елсон "красою нового тисячоліття", настільки його вразила рудоволоса британка з порцеляновою шкірою. З того моменту Карен встигла стати відомою музиканткою та написала безліч пісень, але й модельне минуле не забула.

Карен Елсон у класичній "голій" сукні Фото: Getty Images

Для вечора, який покликаний вшанувати пам'ять дизайнера, який сприяв її блискучій кар'єрі, вона обрала прозору сукню у фірмових квітах Chanel на стратегічних місцях.

Рейчел Броснахен

Зірка серіалу "Дивовижна місис Мейзел" була однією з небагатьох, хто вибрав відверто голу сукню у найкращих традиціях цього слова. Її груди прикривало лише скупчення паєток.

Рейчел Броснахен та її паєтки Фото: Getty Images

Заради справедливості, акторка все-таки прихопила з собою чорний кардиган, але її сукня від Sergio Hudson заслужено стала найвідвертішою сукнею Met Gala 2023.

Акторка пояснила, що надихалася образами "кайзера" для Chanel у 1990-х. За її словами, Серджіо Хадсон надіслав їй кілька еталонних фото з показів Лагерфельда того часу і вибір був очевидний. "І ось ми знову в чорній сітці, трохи готичного гламуру на честь 90-х", — пожартувала акторка.

Нагадаємо, Кара Делевінь, одна з улюблених моделей Карла Лагерфельда, була однією з небагатьох, хто повторив саме його образ: бездоганно сріблясте волосся, біла сорочка та рукавички без пальців.