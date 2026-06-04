Титулованный российский велосипедист попался на употреблении кокаина: его дисквалифицировали

Известный российский велосипедист Мамир Сташ был дисквалифицирован дисциплинарным антидопинговым комитетом в РФ за положительный результат допинг-пробы на кокаин и его метаболит.

Мамиру Сташу назначили трехмесячную дисквалификацию, которую он уже отбыл, после чего вернулся к соревнованиям. Об этом сообщает издание "РИА Новости"

Стало известно, что в допинг-пробе спортсмена были найдены следы кокаина. 33-летнего спортсмена отстранили на три месяца с даты вынесения решения — с 12 февраля 2026 года, с зачислением временного отстранения с 14 ноября 2025 года.

После окончания дисквалификации Сташ уже принял участие в соревнованиях "Пять колец Москвы" и "Золото Ладоги".

Мамир Сташ попался на употреблении наркотиков Фото: руские СМИ

Кто такой Мамир Сташ

Мамир Басам Сташ — российский шоссейный велосипедист, который с 2012 года выступает в велосоревнованиях континентального тура. Мамир Сташ родился 4 мая 1993 года в Майкопе, Республика Адыгея. Активно заниматься велоспортом он начал в раннем детстве.

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Сташу 33 года, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года. На профессиональном уровне представлял команду "Русвело".

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