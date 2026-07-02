Не могли побити 36 років: українка встановила світовий рекорд зі спортивної ходьби
Українська легкоатлетка Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд у спортивній ходьбі на дистанції одна миля. Вона перевершила попереднє досягнення, яке трималося 36 років.
Про це повідомили у Федерації легкої атлетики України.
Історичний результат 33-річна киянка показала на турнірі "срібної" серії Континентального туру в австрійському Айзенштадті.
Оляновська виступала на дистанції одна миля (близько 1,6 км) і фінішувала першою з результатом 6:10.09 хвилини. Цей час став новим світовим рекордом у дисципліні.
Попередній рекорд належав литовській спортсменці Саді Ейдікіте, яка у 1990 році в Каунасі показала результат 6:16.72 хвилини, виступаючи за СРСР. Українка перевершила це досягнення на шість секунд.
Людмила Оляновська — заслужений майстер спорту України, бронзова призерка чемпіонату світу 2015 року та срібна призерка чемпіонату Європи 2014 року. У лютому 2026 року вона також встановила світовий рекорд у приміщенні на дистанції 5000 метрів зі спортивної ходьби.
Нагадаємо, раніше багаторазова чемпіонка Росії зі стрибків із жердиною Поліна Кнороз поскаржилася, що Міжнародна федерація легкої атлетики не визнала її особистий рекорд — стрибок на 4,87 метра, показаний 6–7 червня.
За словами спортсменки, у World Athletics пояснили це тим, що поміст, на якому проходили змагання в Москві, не мав необхідної сертифікації. Кнороз заявила, що Росію "з усіх боків обклали", а також назвала ситуацію із сертифікацією дивною. Раніше вона також скаржилася на відсутність міжнародних стартів і нестачу конкуренції через відсторонення російських спортсменів.
Раніше російську легкоатлетку Катерину Гулієву позбавили срібної медалі Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні після того, як її визнали винною у вживанні допінгу. Спортсменка отримала чотирирічну дискваліфікацію, а всі її результати за період з 17 липня 2012 року до 20 жовтня 2014 року були анульовані.