Не могли побити 36 років: українка встановила світовий рекорд зі спортивної ходьби

Українська легкоатлетка Людмила Оляновська встановила новий світовий рекорд у спортивній ходьбі на дистанції одна миля. Вона перевершила попереднє досягнення, яке трималося 36 років.

Про це повідомили у Федерації легкої атлетики України.

Історичний результат 33-річна киянка показала на турнірі "срібної" серії Континентального туру в австрійському Айзенштадті.

Оляновська виступала на дистанції одна миля (близько 1,6 км) і фінішувала першою з результатом 6:10.09 хвилини. Цей час став новим світовим рекордом у дисципліні.

Попередній рекорд належав литовській спортсменці Саді Ейдікіте, яка у 1990 році в Каунасі показала результат 6:16.72 хвилини, виступаючи за СРСР. Українка перевершила це досягнення на шість секунд.

Людмила Оляновська — заслужений майстер спорту України, бронзова призерка чемпіонату світу 2015 року та срібна призерка чемпіонату Європи 2014 року. У лютому 2026 року вона також встановила світовий рекорд у приміщенні на дистанції 5000 метрів зі спортивної ходьби.

Відео дня

Нагадаємо, раніше багаторазова чемпіонка Росії зі стрибків із жердиною Поліна Кнороз поскаржилася, що Міжнародна федерація легкої атлетики не визнала її особистий рекорд — стрибок на 4,87 метра, показаний 6–7 червня.

За словами спортсменки, у World Athletics пояснили це тим, що поміст, на якому проходили змагання в Москві, не мав необхідної сертифікації. Кнороз заявила, що Росію "з усіх боків обклали", а також назвала ситуацію із сертифікацією дивною. Раніше вона також скаржилася на відсутність міжнародних стартів і нестачу конкуренції через відсторонення російських спортсменів.

Раніше російську легкоатлетку Катерину Гулієву позбавили срібної медалі Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні після того, як її визнали винною у вживанні допінгу. Спортсменка отримала чотирирічну дискваліфікацію, а всі її результати за період з 17 липня 2012 року до 20 жовтня 2014 року були анульовані.