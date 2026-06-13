"Нас з усіх боків обклали": російська чемпіонка бідкається через невизнання її "рекорду" у світі

Багаторазова чемпіонка Росії зі стрибків з жердиною Поліна Кнороз поскаржилася на Міжнародну федерацію легкої атлетики World Athletics. Росіянка стверджує, нібито федерація відмовилася визнавати її особистий рекорд.

Під час минулих вихідних, 6-7 червня, Кнороз стрибнула на 4,87 метра. Однак у World Athletics цей результат визнавати відмовилися. Про це повідомили російські ЗМІ, яким чемпіонка висловлювала своє невдоволення.

Коментуючи результати, Кнороз пригадала пропагандистські наративи. Росіянка поскаржилася зокрема на обмеження, запроваджені проти її батьківщини через початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Кнороз почала відказувати на те, що Росію "з усіх боків обклали".

"Цей результат не було зараховано. Сказали, що помост не було сертифіковано. Я про це дізналася зовсім нещодавно, але засмучуватися не бачу сенсу, на мене це ніяк не вплинуло. Нас з усіх боків обклали, тому я нічого з цим вдіяти не можу", — заявила росіянка.

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Вона також додала, що у наступні рази постарається "стрибати вище", аби її результати зараховувалися.

Кнороз висловилася, що вважає ситуацію із сертифікацією помосту у Москві дивною і що вона не розуміє, чому виникли подібні складнощі. Раніше росіянка вже скаржилася на те, що без міжнародних змагань "конкуренції не вистачає", через що їй доводиться "боротися самій із собою". Кнороз зізнавалася, що сумує за міжнародними змаганнями.

Нагадаємо, раніше росіяни притягли з собою російські прапори на матч-відкриття ЧС-2026.

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