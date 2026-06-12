Приїхали підтримати "маму-родину" в Мексиці: росіяни притягнули триколори на матч-відкриття ЧС-2026 (фото)

Російські вболівальники пронесли на матч-відкриття Чемпіонату світу з футболу-2026 триколори. Фанати розтягнули символіку РФ на трибунах, а пропагандисти потім поширили ці кадри у мережі.

У глядацькому секторі росіяни розгорнули прапор з написом "Северодвінськ" і символікою одного зі спортивних ресурсів. Відповідні кадри із цим поширили російські Telegram-канали.

Поруч сиділи фанати, які тримали у руках довгий банер. На ньому вболівальники прописали назви цілої низки російських міст. Зокрема згадані були Брянськ, Пермь, Єкатеринбург та інші міста РФ.

Росіяни з прапорами РФ на матчі Мексика - ПАР у Мехіко

Один із представників російських фанатів гордо оголосив, що приїхав на матч у Мехіко, щоб підтримати "родину-мать". Росіянин похизувався, що приїхав із Санкт-Петербурга

"Я сам живу зараз у Петербурзі, але "маму-родину" стараюсь підтримувати. Нас (російських вболівальників — ред.) приїхало сюди людей 30", — гордо заявив росіянин.

Відео дня

Росіяни розгорнули прапори РФ під час матчу ЧС-2026 у Мехіко

Як пройшов матч-відкриття ЧС-2026 у Мехіко

Увечері 11 червня за київським часом на стадіоні "Ацтека" у Мехіко відбулося урочисте відкриття Чемпіонату світу з футболу-2026. Під час відкриття виступила зокрема відома на весь світ колумбійська співачка Шакіра, яка виконала гімн змагань "Dai Dai". Після цього почався перший матч чемпіонату, що ознаменував початок головної футбольної події року. Матч відбувся між збірними Мексики та ПАР.

Зрештою Мексика перемогла ПАР на матчі-відкритті ЧС-2026. Футбольний поєдинок завершився з двома забитими голами та трьома червоними картками.