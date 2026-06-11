Мексика-Південна Африка: трансляція першого матчу Чемпіонату світу

11 червня о 22:00 пролунає стартовий свисток матчу-відкриття Чемпіонату світу-2026 між Мексикою та Південною Африкою.

Початку матча передуватиме церемонія відкриття турніру. Фокус проведе текстову трансляцію церемонії та самої гри.

Гра розпочнеться о 22:00 на стадіоні "Ацтека" у Мексиці. Примітно, що це вже другий випадок, коли Мексика та ПАР відкривають Чемпіонат світу. Вперше таке трапилося в 2010, коли турнір проходив у Південній Африці.

Це вже третій турнір, який приймає Мексика — раніше вони проводили змагання у 1970 та 1986 роках. Цікаво, що саме на цих турнірах були найуспішніші виступи команди, коли вона доходила до 1/4 фіналу мундіалю.

Мексика та ПАР грають у групі A: крім них там також представлені Чехія та Південна Корея, які свій матч зіграють 12 червня о 05:00.

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В Україні транслятором поєдинку виступить офіційний транслятор Чемпіонату світу — MEGOGO. Трансляція матчу почнеться приблизно о 21:50, однак церемонія відкриття запланована на 20:30.

Для вашої зручності Фокус також підготував розклад усіх матчів групового етапу Чемпіонату світу. Зберігайте його, аби завжди знати, коли буде наступний матч збірної, за яку ви вболіваєте.

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