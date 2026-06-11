Мексика — Южная Африка: трансляция первого матча Чемпионата мира

11 июня в 22:00 прозвучит стартовый свисток матча открытия Чемпионата мира 2026 года между Мексикой и Южной Африкой.

Началу матча будет предшествовать церемония открытия турнира. Фокус проведет текстовую трансляцию церемонии и самой игры.

Матч начнётся в 22:00 на стадионе "Ацтека" в Мексике. Примечательно, что это уже второй раз, когда Мексика и ЮАР открывают Чемпионат мира. Впервые такое произошло в 2010 году, когда турнир проходил в Южной Африке.

Это уже третий турнир, который принимает Мексика — ранее они проводили соревнования в 1970 и 1986 годах. Интересно, что именно на этих турнирах команда показала свои самые успешные выступления, когда она доходила до 1/4 финала чемпионата мира.

Мексика и ЮАР выступают в группе A: кроме них в группе также представлены Чехия и Южная Корея, которые сыграют свой матч 12 июня в 05:00.

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В Украине трансляцию матча будет вести официальный транслятор Чемпионата мира — MEGOGO. Трансляция матча начнется примерно в 21:50, однако церемония открытия запланирована на 20:30.

Для вашего удобства "Фокус" также подготовил расписание всех матчей группового этапа Чемпионата мира. Сохраните его, чтобы всегда быть в курсе, когда состоится следующий матч сборной, за которую вы болеете.

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