Приехали поддержать "маму-родину" в Мексике: россияне принесли триколоры на матч-открытие ЧМ-2026 (фото)

Российские болельщики принесли на матч-открытие Чемпионата мира по футболу-2026 триколоры. Фанаты развернули символику РФ на трибунах, а пропагандисты затем распространили эти кадры в сети.

В зрительском секторе россияне развернули флаг с надписью "Северодвинск" и символикой одного из спортивных ресурсов. Соответствующие кадры с этим распространили российские Telegram-каналы.

Рядом сидели фанаты, державшие в руках длинный баннер. На нём болельщики написали названия целого ряда российских городов. В частности, были упомянуты Брянск, Пермь, Екатеринбург и другие города РФ.

Россияне с флагами РФ на матче "Мексика" — "ЮАР" в Мехико

Один из представителей российских болельщиков с гордостью заявил, что приехал на матч в Мехико, чтобы поддержать "родину-мать". Россиянин похвастался, что приехал из Санкт-Петербурга

"Я сам сейчас живу в Петербурге, но стараюсь поддерживать "маму-родину". Нас (российских болельщиков — ред.) сюда приехало человек 30", — с гордостью заявил россиянин.

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Россияне развернули флаги РФ во время матча ЧМ-2026 в Мехико

Как прошел матч-открытие ЧМ-2026 в Мехико

Вечером 11 июня по киевскому времени на стадионе "Ацтека" в Мехико состоялось торжественное открытие Чемпионата мира по футболу-2026. Во время открытия выступила, в частности, известная во всем мире колумбийская певица Шакира, которая исполнила гимн соревнований "Dai Dai". После этого начался первый матч чемпионата, ознаменовавший начало главного футбольного события года. Матч состоялся между сборными Мексики и ЮАР.

В итоге Мексика обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Футбольный поединок завершился двумя забитыми голами и тремя красными карточками.