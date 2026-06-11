У РФ зненацька застрелився 21-річний хокеїст: що сталось

У російському місті Салават у Республіці Башкортостан від пострілу з рушниці загинув 21-річний хокеїст Єгор Ядикін, повідомили у мережі. Причина смерті — зброя, яка належала близькому родичу. Після інциденту цей родич вкоротив собі віку. Що сталось росіянином, якому до рук випадково потрапила рушниця?

Зранку 11 червня у російських пабліках повідомили про смерть "внука, якого дідусь вчив поводитись з рушницею". Подія сталась у Салаваті близько 9 год, написали у Telegram-каналі росЗМІ UFA1. Згодом стало відомо, що загиблий — це хокеїст ХК "Норильськ" Єгор Ядикін. Після смерті внука дід пішов за гаражі та застрелився, уточнили у мережі.

Джерело російських журналістів повідомило, що спершу імена загиблих були невідомі. Дід та внук готувались до риболовлі, поруч стояла рушниця. У якийсь момент "юнак не розібрався з механізмом": стався постріл і куля влучила у щелепу. Від поранення молодий чоловік загинув, а потім пішов з життя 68-річний дідусь, який попередньо надіслав голосове повідомлення родині. Уточнюється, що обидва тіла відшукали між гаражами.

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Інцидент зі спортсменом РФ — інформація про хокеїсти Єгора Ядикіна Фото: Скриншот

Згодом інформацію уточнили. Як повідомила пресслужба ХК "Норильськ", загиблим виявився їхній гравець Єгор Ядикін, 2005 р.н. Тим часом росЗМІ поспілкувались з батьком, Іваном Ядикіним. Батько сказав, що син гостював у дідуся з боку матері й що син дуже любив хокей. Далі з'явилась інформація від джерела росЗМІ у правоохоронних органах, яке розповіло, що дідусь та онук їхали у машині на риболовлю. Єгор сидів на задньому сидінні та у якийсь момент зачепив курок та стався постріл.

Інцидент зі спортсменом РФ — що відомо

У Telegram ХК "Норильськ" є дані про загиблого гравця. Вказано, що Єгор Ядикін був "перспективним гравцем" та "смішливим хлопцем".

Інцидент зі спортсменом РФ — дані про Єгора Ядикіна Фото: Скриншот

Спортсмен почав займатися хокеєм у клубі "Авангард", став двократним чемпіоном РФ, потім грав у Молодіжній хокейній лізі в "Омських яструбах" та в "Омських крилах". Початок кар'єри у ХК "Норильськ" — у 2025 році: зіграв 46 матчів, забив дві шайби та зробив дві гольові передачі.

Зазначимо, взимку стався скандал через участь спортсменів з РФ у зимових Олімпійських іграх-2026. Україна закликала МОК перевірити росіян на зв'язки з військовими структурами Кремля.

Нагадуємо, у травні Фокус писав про інший випадок, пов'язаний зі спортсменами з РФ. Міжнародна федерація художньої гімнастики повернули на змагання команди РФ та Білорусі: українські гімнастки почали акцію протесту.