У РФ зненацька застрелився 21-річний хокеїст: що сталось
У російському місті Салават у Республіці Башкортостан від пострілу з рушниці загинув 21-річний хокеїст Єгор Ядикін, повідомили у мережі. Причина смерті — зброя, яка належала близькому родичу. Після інциденту цей родич вкоротив собі віку. Що сталось росіянином, якому до рук випадково потрапила рушниця?
Зранку 11 червня у російських пабліках повідомили про смерть "внука, якого дідусь вчив поводитись з рушницею". Подія сталась у Салаваті близько 9 год, написали у Telegram-каналі росЗМІ UFA1. Згодом стало відомо, що загиблий — це хокеїст ХК "Норильськ" Єгор Ядикін. Після смерті внука дід пішов за гаражі та застрелився, уточнили у мережі.
Джерело російських журналістів повідомило, що спершу імена загиблих були невідомі. Дід та внук готувались до риболовлі, поруч стояла рушниця. У якийсь момент "юнак не розібрався з механізмом": стався постріл і куля влучила у щелепу. Від поранення молодий чоловік загинув, а потім пішов з життя 68-річний дідусь, який попередньо надіслав голосове повідомлення родині. Уточнюється, що обидва тіла відшукали між гаражами.
Згодом інформацію уточнили. Як повідомила пресслужба ХК "Норильськ", загиблим виявився їхній гравець Єгор Ядикін, 2005 р.н. Тим часом росЗМІ поспілкувались з батьком, Іваном Ядикіним. Батько сказав, що син гостював у дідуся з боку матері й що син дуже любив хокей. Далі з'явилась інформація від джерела росЗМІ у правоохоронних органах, яке розповіло, що дідусь та онук їхали у машині на риболовлю. Єгор сидів на задньому сидінні та у якийсь момент зачепив курок та стався постріл.
Інцидент зі спортсменом РФ — що відомо
У Telegram ХК "Норильськ" є дані про загиблого гравця. Вказано, що Єгор Ядикін був "перспективним гравцем" та "смішливим хлопцем".
Спортсмен почав займатися хокеєм у клубі "Авангард", став двократним чемпіоном РФ, потім грав у Молодіжній хокейній лізі в "Омських яструбах" та в "Омських крилах". Початок кар'єри у ХК "Норильськ" — у 2025 році: зіграв 46 матчів, забив дві шайби та зробив дві гольові передачі.
Зазначимо, взимку стався скандал через участь спортсменів з РФ у зимових Олімпійських іграх-2026. Україна закликала МОК перевірити росіян на зв'язки з військовими структурами Кремля.
Нагадуємо, у травні Фокус писав про інший випадок, пов'язаний зі спортсменами з РФ. Міжнародна федерація художньої гімнастики повернули на змагання команди РФ та Білорусі: українські гімнастки почали акцію протесту.