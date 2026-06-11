В России неожиданно застрелился 21-летний хоккеист: что произошло

В российском городе Салават в Республике Башкортостан от выстрела из ружья погиб 21-летний хоккеист Егор Ядыкин, сообщили в сети. Причина смерти — оружие, принадлежавшее близкому родственнику. После инцидента этот родственник покончил с собой. Что случилось с россиянином, в руки которого случайно попало ружье?

Утром 11 июня в российских пабликах сообщили о смерти "внука, которого дедушка учил обращаться с ружьем". Инцидент произошел в Салавате около 9 часов утра, написали в Telegram-канале российского СМИ UFA1. Впоследствии стало известно, что погибший — это хоккеист ХК "Норильск" Егор Ядыкин. После смерти внука дед ушел за гаражи и застрелился, уточнили в сети.

Источник у российских журналистов сообщил, что сначала имена погибших были неизвестны. Дедушка и внук готовились к рыбалке, рядом стояло ружье. В какой-то момент "юноша не разобрался с механизмом": произошел выстрел, и пуля попала в челюсть. От ранения молодой человек скончался, а затем скончался 68-летний дедушка, который предварительно отправил голосовое сообщение семье. Уточняется, что оба тела нашли между гаражами.

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Инцидент со спортсменом из РФ — информация о хоккеисте Егоре Ядикине Фото: Скриншот

Позже информацию уточнили. Как сообщила пресс-служба ХК "Норильск", погибшим оказался их игрок Егор Ядыкин, 2005 года рождения. Тем временем российские СМИ пообщались с отцом, Иваном Ядикиным. Отец сказал, что сын гостил у дедушки со стороны матери и что сын очень любил хоккей. Далее появилась информация от источника российских СМИ в правоохранительных органах, который рассказал, что дедушка и внук ехали в машине на рыбалку. Егор сидел на заднем сиденье и в какой-то момент задел курок, в результате чего произошел выстрел.

Инцидент со спортсменом из РФ — что известно

В Telegram ХК "Норильск" есть информация о погибшем игроке. Там указано, что Егор Ядикин был "перспективным игроком" и "веселым парнем".

Инцидент со спортсменом из РФ — данные о Егоре Ядыкине Фото: Скриншот

Спортсмен начал заниматься хоккеем в клубе "Авангард", стал двукратным чемпионом РФ, затем играл в Молодежной хоккейной лиге в "Омских ястребах" и в "Омских крыльях". Начало карьеры в ХК "Норильск" — в 2025 году: сыграл 46 матчей, забил две шайбы и сделал две голевые передачи.

Отметим, что зимой разразился скандал из-за участия спортсменов из РФ в зимних Олимпийских играх 2026 года. Украина призвала МОК проверить россиян на наличие связей с военными структурами Кремля.

Напоминаем, что в мае Фокус писал о другом случае, связанном со спортсменами из РФ. Международная федерация художественной гимнастики допустила к соревнованиям команды РФ и Беларуси: украинские гимнастки начали акцию протеста.