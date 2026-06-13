"Нас со всех сторон обложили": российская чемпионка сетует на то, что ее "рекорд" не признают в мире

Многократная чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз выразила недовольство Международной федерацией легкой атлетики World Athletics. Спортсменка утверждает, что федерация отказалась признать ее личный рекорд.

В минувшие выходные, 6–7 июня, Кнороз прыгнула на 4,87 метра. Однако в World Athletics отказались признать этот результат. Об этом сообщили российские СМИ, которым чемпионка выразила свое недовольство.

Комментируя результаты, Кнороз вспомнила о пропагандистских нарративах. Россиянка, в частности, посетовала на ограничения, введенные в отношении её родины в связи с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кнороз начала отвечать на то, что Россию "со всех сторон окружили".

"Этот результат не был засчитан. Сказали, что помост не был сертифицирован. Я узнала об этом совсем недавно, но не вижу смысла расстраиваться, на меня это никак не повлияло. Нас со всех сторон обложили, поэтому я ничего с этим поделать не могу", — заявила россиянка.

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Она также добавила, что в следующий раз постарается "прыгать выше", чтобы её результаты были засчитаны.

Кнороз заявила, что считает ситуацию с сертификацией помоста в Москве странной и что она не понимает, почему возникли подобные сложности. Ранее россиянка уже жаловалась на то, что без международных соревнований "не хватает конкуренции", из-за чего ей приходится "бороться самой с собой". Кнороз признавалась, что скучает по международным соревнованиям.

Напомним, ранее россияне принесли с собой российские флаги на матч открытия ЧМ-2026.

Кроме того, российские СМИ сообщали, что в РФ внезапно застрелился 21-летний хоккеист.