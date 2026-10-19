Школяр з Житомирської області створив протез для курки на 3D-принтері: історія зворушила мережу

Школяр на ім'я Женя з Житомирської області вирішив допомогти курці без лапки. Для цього на шкільному 3D-принтері він сам надрукував для неї протез.

Історію про хлопчика розповів у Threads користувач під ніком yanovychzhenya. Допис про цю зворушливу історію уже переглянули тисячі разів у мережі.

Школяр надрукував протез курці лапку на 3D-принтері

Автор публікації розповідає, що хлопцю на ім'я Женя подобається вчитися. Одного дня хлопець надрукував на принтері лапку для курки. Адже у селі з тваринами часто щось трапляється. Тепер курка живе з протезом.

"Це звичайна курка із Житомирської області. Де знаходиться звичайна сільська школа. У якій навчається звичайний сільський хлопчик Женя. На відміну від більшості дітей у класі, йому подобається навчатися. Женя старається. Мій друг викладає у звичайній сільській школі інформатику. І дістав для школи 3D-принтер. Аби зацікавити діток. І ось одного дня Женя надрукував на принтері лапку для курки. Бо в селі часто щось стається із тваринками. Тепер це звичайна курка із Житомирської області з протезом", — підсумував автор.

Видео дня

У коментарях багато користувачів соцмережі були зворушені вчинком хлопця.

"Передайте Жені і своєму другу, що вони красавчики! Тільки через такі добрі новини зберігається хоч якась віра в людей", — написала одна із користувачів.

Нагадаємо, що 13-річний Володимир Олійник із Сум виростив на дачі гарбуз вагою 210 кг 700 г. Це майже вдвічі більше за чинний рекорд України. Школяр уже подав заявку до Національного реєстру рекордів.

Також школяр із США заробив майже $50 тисяч, бо знайшов у покинутому складському боксі картини відомих художників. Після цього випадку 17-річний Майкл Хаскелл створив прибутковий бізнес. Хлопець купує занедбані склади, які власники залишили без нагляду, а потім продає цінні речі, знайдені всередині.