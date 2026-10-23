За одну ночь стал миллионером: мужчина продал коллекцию карточек Pokemon за 2,14 миллиона долларов

Коллекцию карточек Pokemon изначально оценивали в 361 тысячу долларов США, но когда ютуберы, коллекционеры и инвесторы начали торги, её продали за сумму, превышающую первоначальную оценку более чем в пять раз — за 2,14 миллиона долларов США.

Дизайнер на пенсии за одну ночь стал миллионером после того, как партия карточек с аниме о покемонах, которую он хранил на чердаке, была продана на аукционе за рекордную сумму, пишет The Mirror.

Мужчина, пожелавший остаться анонимным, и не подозревал, что коллекция, которая пролежала у него дома 15 лет, была так высоко оценена. До того, как он увидел статью об одной карточке, проданной за более чем 8 000 долларов, он решил оценить свою.

Аукционист Ewbank's из Гилфорда, графство Суррей, оценил стоимость карточек в более чем 361 тысячу долларов США. Но коллекция превысила ориентировочную цену, поскольку ютуберы, коллекционеры и инвесторы соревновались за эту коллекцию.

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"Когда мы увидели, что у него было — всё в идеальном состоянии, — мы не могли в это поверить, а также в то, что он понятия не имел, сколько они стоят. Когда мы потом обнаружили, что у него 42 таких набора, у нас просто челюсти отвисли. Нам удалось продать 41 из них, а один он оставил себе. Это, безусловно, самая ценная коллекция, с которой мы сталкивались до сих пор — мы думали, что она может достичь 361 тысячи долларов США, но затем начали поступать предварительные предложения, и мы поняли, что имеем дело с чем-то гораздо большим", — сказал руководитель отдела коллекционных карточек в Ewbank's Джеймс Спунер.

Мужчина хранил карточки Pokémon на чердаке 15 лет и продал их за 2,14 млн долларов Фото: Скриншот

Коллекция под названием "Покемон: Десятилетие мастеров" (1999–2009 гг.) стала самой успешной по продажам за более чем 30 лет деятельности аукционного дома. Лучшим лотом стал набор "Полный мастер-набор легендарной коллекции", который содержал все 110 карточек.

Коллекционер из Вокинга, графство Суррей, рассказывает, что купил эти карты относительно недорого в 1990-х годах — один набор он приобрел за 415 долларов США, а сегодня он был продан на аукционе за более чем 100 тысяч долларов.

"Когда мой сын был маленьким, в конце 1990-х, он начал собирать карточки и обмениваться ими в школе. Мне показалось, что они выглядят красиво, и я задался вопросом, могут ли они стать хорошей инвестицией. Мне посчастливилось найти в Малайзии человека, который продавал полные наборы, и я купил несколько вещей на eBay. Затем они спросили меня, не хотел бы я приобрести полный набор карточек с покемонами, так как у них было примерно по два или три набора для каждого выпуска. Я подумал, что дешевле будет купить полный набор, чем покупать запечатанные пачки случайных карточек в надежде, что, открыв их, удастся собрать полный набор. Первый набор, который я купил, обошёлся мне примерно в 415 долларов США. Это набор "Sky Ridge Charizard", — рассказал владелец коллекции.

Карточки, которые были аккуратно вложены в специальные папки с покемонами, ещё не были распечатаны и находились в идеальном состоянии. Они хранились на чердаке после того, как сын владельца потерял интерес к покемонам.

"У него были свои карты, и он никогда не прикасался к этим. Я знаю, что люди всегда говорят о том, что нашли сокровища на чердаке, но в моём случае — это правда. Я и понятия не имел, что у меня есть, пока команда в Ewbank's не объяснила мне это", — рассказал мужчина.

По словам организаторов аукциона, ажиотаж был невероятным, поскольку коллекционеры не могли поверить, насколько прекрасна была эта коллекция — обширная, нетронутая, полная и включающая почти все редкие экземпляры, на которые только можно было рассчитывать.

Напомним, что 12-летний мальчик из Японии очень выгодно продал в Париже свою коллекцию карточек из известного аниме о покемонах. Её стоимость составила 100 000 евро.

Кроме того, школьник из США заработал почти 50 тысяч долларов, найдя в заброшенном складском боксе картины известных художников. После этого случая 17-летний Майкл Хаскелл создал прибыльный бизнес. Парень покупает заброшенные склады, которые владельцы оставили без присмотра, а затем продает ценные вещи, найденные внутри.