Кокаїнова імперія на $1 млрд і 62 супербайки: майно олімпійського сноубордиста розпродають

Колишній олімпійський сноубордист Раян Веддінг, який за версією ФБР став кокаїновим бароном, виставив на аукціон свою колекцію супербайків вартістю 40 мільйонів доларів після того, як його заарештували.

За версією слідства, чоловік нібито проміняв спорт на кокаїнову імперію вартістю приблизно 1,337 мільярдів доларів США, пише Daily Star.

45-річного Раяна Веддінга, злочинці навіть прозвали "Ель Хефе". До арешту чоловік вів розкішне життя, перш ніж міжнародна команда ФБР викрила його величезну імперію, йдеться у судових документах США.

Але тепер його 62 елітні мотоцикли виставлені на продаж після того, як влада Мексики оголосила про великий аукціон в Мехіко 11 листопада. Автопарк включає культові двоколісні мотоцикли від Ducati, Kawasaki, Honda, MV Agusta, Suzuki та Yamaha, а деякі класичні раритети 1960-х років.

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Колишній олімпієць зібрав колекцію з 62 елітних мотоциклів Фото: Скриншот

ФБР стверджує, що чоловік навіть брав участь у професійних змаганнях на кількох своїх автомобілях.

Поряд з байками, агентство з управління активами Indep виставляє на продаж броньовані машини, літаки, човни та витвори мистецтва.

Правоохоронці знайшли у спортсмена навіть дві золоті олімпійські медалі та родстер Mercedes-Benz CLK GTR 2002 року випуску вартістю 13 мільйонів доларів.

Прокурори стверджують, що статки Веддинга походять від щорічної доставки 60 тонн кокаїну до Канади через співпрацю з мексиканськими та колумбійськими картелями, а також відмивання грошей через "розгалужену трансатлантичну мережу".

Але до цього син власників гірськолижних курортів, Веддінг був вундеркіндом-підлітком, який потрапив до національної збірної Канади зі сноуборду лише у 15 років.

Його життя кардинально змінилося після того, як він опинився на 24-му місці під час зимових Олімпійських іграх 2002 року в Солт-Лейк-Сіті.

Кинувши спорт, він одразу ж поринув у світ наркотиків, відбувши чотирирічний тюремний термін у 2009 році після того, як потрапив під розслідування ФБР, яке проведено операцію з вилучення 24 кг кокаїну.

Нібито після звільнення Веддінг об'єднався мексиканським картелем Сіналоа, створивши імперію, яку правоохоронці США порівнювали з правлінням Пабло Ескобара.

У судових документах стверджується, що мережа застосовувала жорстоке насильство, наказуючи вбити будь-кого, кого "вважали загрозою для їх діяльності", включаючи нібито напади на свідка ФБР та вбивство родини в Онтаріо.

Після десяти років переховування та перебування у списку найбільш розшукуваних злочинців ФБР, Веддинг здався в посольстві США в Мехіко в січні.

Після арешту колишнього олімпійця на аукціон виставили його колекцію мотоциклів за $40 млн Фото: Скрин відео

Він залишається за ґратами в Лос-Анджелесі, заперечуючи всі звинувачення у вбивстві, відмиванні грошей та торгівлі наркотиками.

Нагадємо, що колишня дружина відомого наркобарона Ель Чапо, який перебуває у в'язниці з 2019 року, залишила своє колишнє життя, щоб стати інфлюенсеркою.

Також прокурори стверджують, що бос картелю замовив вбивство 23-річної інфлюенсерки Валерії Маркес у її салоні в Сапопані під прямої трансляції у TikTok після того, як вона розійшлася з його сином.