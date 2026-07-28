Книга та зйомки фільму: як живе колишня королева краси і четверта дружина наркобарона Ель Чапо

Колишня дружина відомого наркобарона Ель Чапо, який перебуває у в'язниці з 2019 року, залишила своє колишнє життя, щоб стати інфлюенсеркою.

Сьогодні Емма Коронель виглядає як відома інфлюенсерка у сфері стилю життя. Попри те, що вона колись була засуджена разом зі своїм чоловіком Ель Чапо за злочини, пов'язані з наркотиками, пише видання Daily Star.

36-річна жінка була звільнена з в'язниці у 2023 році, провівши там менше трьох років за торгівлю наркотиками та відмивання грошей.

Тепер вона стала онлайн-знаменитістю, ділиться секретами краси та показує чуттєві селфі зі свого гламурного життя. Її 69-річний чоловік Хоакін Гусман, якого всі називають Ель Чапо, співзасновник сумнозвісного картелю Сіналоа, залишається за ґратами.

Він був таким жорстоким, що міг закопати людей живцем. У суді стало відомо, що він годинами бив людей, а потім відвозив їх до місця величезного багаття, де стріляв у них і спалював тіла.

Відео дня

Його засудили до 30 років позбавлення волі після того, як визнали винним за кількома статтями звинувачення у незаконному продажі наркотиків, організації злочинної діяльності, змові, відмиванні грошей, вбивствах та злочинах, пов'язаних зі зброєю.

Емма Коронель публікує своє фото Фото: Скріншот

Наразі відомо, що сьогодні пара розлучена, і жінка тепер ділиться своїм життям зі 592 000 підписниками в Instagram.

Крім того, вона працює над телесеріалом про життя свого чоловіка, сюжет якого буде створений з її розповідей.

Емма Коронель також заробляє на своєму житті, написавши книгу про час, проведений у в'язниці та життя у відомому картелі Сіналоа. Колишня королева краси вийшла заміж за Ель Чапо у 18 років, коли йому було 50 років.

Ель Чапо був засуджений після судового процесу 2019 року, де його колишній охоронець Ісайас Вальдес Ріос дав свідчення, розповівши, що 69-річний чоловік живцем поховав членів конкуруючого картелю.

Емма Коронель на суді чоловіка Фото: Скріншот

Під час судового засідання Емма Коронель щодня приходила до суду в дизайнерському одязі в супроводі охоронців, поки її саму не заарештували у США. Їй вдалося уникнути тривалого тюремного ув'язнення після угоди про визнання провини.

Після чого пара розлучилася, а вона вибачилася перед його жертвами

"Я солідарна з тими, хто втратив близьку людину, хто постраждав", — сказала вона тоді.

Нагадаємо, що мексиканського наркобарона Ісмаеля "Ель Майо" Самбада та сина його колишнього партнера Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана було заарештовано в Ель-Пасо, штат Техас, у результаті великої операції.

Раніше Фокус писав про те, як живе онучка Ель Чапо. Фріда Гусман Муньос — дочка одного із синів наркобарона Едгара Гусмана Лопеса, якого 2008 року застрелили наркоторговці-конкуренти на парковці в Мексиці.