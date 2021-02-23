У США заарештували жінку знаменитого мексиканського наркобарона Ель Чапо

31-річну Емму Коронель Айспуро, яка має громадянство США і Мексики, звинувачують в тому, що вона допомагала своєму 63-річному чоловікові керувати картелем Сіналоа

У США, у міжнародному аеропорту Даллеса в штаті Вірджинія поліція заарештувала дружину знаменитого мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана Лоері на прізвисько Ель Чапо ( "Коротун"). Про це пише New York Daily News.

31-річну Емму Коронель Айспуро, яка має громадянство США і Мексики, звинувачують у тому, що вона допомагала своєму 63-річному чоловікові керувати його картелем Сіналоа. Крім цього, у змові з метою контрабанди кокаїну, метамфетаміну, героїну і марихуани в США. А також у тому, що вона допомогла своєму чоловікові втекти з мексиканської в'язниці Альтіплано у 2015 році. Ель Чапо втік тоді через тунель, виритий під душовою кабіною в його камері, пройшов більше милі під землею і вийшов у поле біля фермерського будинку.

[ + – ] Склад, звідки копали тунель до в'язниці, де сидів Ель Чапо

[ + – ] Тунель, через який втік Ель Чапо/Фото: Mexican attorney general

За заявою федералів, саме через Емму Ель Чапо спілкувався зі своїми синами, плануючи першу втечу. Завдяки їй була придбана ділянка землі недалеко від в'язниці, найняті робітники, які копали тунель і самому наркобарону передані годинник з GPS, щоб визначити його точне місцеперебування і побудувати тунель з доступною для нього точкою входу.

[ + – ] Затримання Ель Чапо

За заявою федеральної влади, Емма нібито планувала ще одну втечу до екстрадиції Ель Чапо в США під посиленою охороною у 2017 році. Тоді екстрадиція пройшла успішно і зараз наркобарон відбуває в США довічне ув'язнення.

[ + – ] Емма Коронель Айспуро біля будівлі суду

Емма була присутня на судовому процесі над Ель Чапо у федеральному суді Брукліна і після цього написала у своєму акаунті в Instagram, що їй "немає чого соромитися".

"Можу тільки сказати, що мені немає чого соромитися. Я не ідеальна, але вважаю себе хорошою людиною, яка ніколи нікому не робила навмисної шкоди", — написала Емма.

Нагадаємо: у 2011 році Ель Чапо посідав перше місце в списку найбільш розшукуваних злочинців світу. Влада США оголосила нагороду в розмірі 5 мільйонів доларів за його упіймання. Це одна з найбільших нагород в історії міжнародної боротьби з наркомафією.

Емма Коронель Айспуро, переможниця одного з мексиканських конкурсів краси і дочка найближчого соратника Ель Чапо, вийшла за нього заміж у 2007 році у віці 18 років. Вона стала його четвертою дружиною. У подружжя є дев'ятирічні дочки-двійнята — Марія Хоакіна і Емалі Гваделупі, які народилися в Лос-Анджелесі. У цілому в Ель Чапо більше дюжини дітей.

[ + – ] Емма Коронель Айспуро з дочками від Ель Чапо/Фото: New York Daily

Коли його старша дочка Алехандрина Жизель Гусман вийшла заміж за Едгара Казареса, племінника Бланки Маргарити Казарес, яка вважається фінансовим директором найбільшого мексиканського наркокартелю Сіналоа, то на церемонію її з нареченим супроводжувала ціла армія вбивць і охоронців.