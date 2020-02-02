Алехандрина Жизель Гусман вышла замуж за племянника одного из руководителей наркокартеля Синалоа

В Мексике дочь известного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра, известного как "Эль Чапо", отыграла пышную свадьбу. Об этом сообщает Daily Mail.

Алехандрина Жизель Гусман вышла замуж за Эдгара Казареса, племянника Бланки Маргариты Казарес, которая считается финансовым директором крупнейшего мексиканского наркокартеля Синалоа.

Свадьба состоялась 25 января. На фотографиях и видео с мероприятия видно, что на свадьбы выступали популярные в Мексике музыканты, запускались фейерверки, а собор, где проходило венчание, был огражден от посторонних.

К собору пара прибыла на бронированных автомобиля в сопровождении наемных убийц, которые отвечали за безопасность мероприятия.

"Эль Чапо" не смог присутствовать на свадьбе своей дочери, так как отбывает пожизненное заключение в США. Так, во время традиционного танца невесты с отцом, девушка вышла на танцпол со своей матерью – второй женой "Эль Чапо".

Невеста была одета в белое кружевное платье, а на ее голове красовалась драгоценная тиара.

Источники в римско-католической епархии города Кулиакан подтвердили, что свадьба состоялась, но отказались разглашать подробности.

В прошлом году Алехандрина выпустила свой бренд El Chapo 701, а в января 2020 года перепрофилировала его с модной одежды на напитки, выпустив пиво El Chapo.

Бренд получил свое название после того, как в 2009 году Forbes назвал "Эль Чапо" 701-м самым богатым человеком в мире, оценив его собственный капитал в 1 миллиард долларов.

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