Брэд и Джен снова вместе? Объятия бывших супругов на церемонии награждения SAG стали мемом

Актеры были искренне рады видеть друг друга, а фотографы сделали красноречивые снимки

Дженнифер Энистон и Брэд Питт подогрели слухи о своем воссоединении на вручении премии Гильдии киноактеров. Церемония проходила 19 января в The Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Джениффер Энистон получила награду за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу", а Питт — за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".

Но внимание соцсетей привлекло не только это, а встреча бывших супругов. Они обнялись при встрече, обменялись приветствиями, а потом Брэд пытался удержать Дженнифер, когда она шла на сцену. Также актеры внимательно следили за выступлениями друг друга на сцене.

Фото: ЕТ

В соцсетях немедленно решили, что страсть между Питтом и Энистон вспыхнула вновь, тем более его развод с Анджелиной Джоли завершен, а ее сердце свободно. Фокус собрал самые забавные мемы на эту тему.

Перевод: Простите, я будто открыла дверь в прошлое!

Перевод: Брэд Питт и Дженнифер Энистон положили конец слухам

Перевод: младшая сестра Бритни Спирс: мы будем об это рассказывать своим внукам, вот насколько это важно!

Румер Уиллис: мое нежное сердечко не может этого выдержать

Перевод: я, когда смотрю на снимки Брэда и Джен: я в порядке!

Перевод: я и работа в понедельник

Перевод: можно собрать экстренную пресс-конференцию по поводу этого случая?

Перевод: не упусти ее в этот раз, Брэд!

Перевод: ненавижу себя за свою эмоциональную реакцию на эти снимки Джен и Брэда

Появились и мемы на предполагаемую реакцию Джоли на это "воссоединение".

Сама Дженнифер запостила снимок после своего возвращения домой: платье, туфли и награда на бортике ванны. В комментариях уже предположили, что она была не одна, когда избавлялась от всех этих предметов. Но церемонию награждения Энистон покинула только лишь в компании новой награды.

Фото: jenniferaniston

Как ранее писал Фокус:

На церемонии премии Гильдии киноактеров США 2020 Брэд Питт и Дженнифер Энистон ни на шаг не отходили друг от друга. Обмен любезностями между актерами начался, когда Брэд получил свою награду за "Лучшую мужскую роль второго плана" в фильме "Однажды в Голливуде".