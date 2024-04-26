Дуа Липа в шикарном платье Chanel вышла на красную дорожку Time 100 в Нью-Йорке (фото)

Модель Дуа Липа продемонстрировала стройную фигуру в гламурном образе на звездном мероприятии. На гала-концерте присутствовали многие знаменитости.

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Британская певица, дизайнер и модель Дуа Липа привлекла внимание эффектным образом 25 апреля вечером на гала-концерте Time 100 в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

28-летняя хитмейкерша ошеломила своим вечерним серебряным платьем от бренда Chanel с длинными рукавами. Платье с глубоким вырезом выгодно подчеркнуло стройную фигуру модели. Оно было украшено черным бантом и брошью посередине. Под платье Липа обула черные босоножки с тонкими пряжками на высоких каблуках.Модница дополнила свой образ колье, инкрустированным бриллиантами, а также серьгами и кольцами. Дуа, имеющая английское и албанское происхождение, очаровала поклонников длинными локонами бордового цвета, которые мягкими волнами ниспадали ей на плечи. Она ослепила камеры своим красивым макияжем. Знаменитость подчеркнула глаза и широкие брови, а на губы нанесла сливового оттенка помаду.

Модель Дуа Липа Фото: Getty Images

На вечере в четверг вечером присутствовали и другие звезды, включая Патрика и Бриттани Магомес, Селену Гомес, Колмана Доминго, Джона Керри, Майю Рудольф, Кайли Миноуг и других.

15 апреля мегазвезда представила обложку Time100 своим 88,6 миллионам подписчиков в Instagram. Певица изображена крупным планом с гладкими мокрыми волосами, падающими на лицо. В подписи она написала: "Спасибо @time и спасибо, мой дорогой друг и герой @thisispattismith, за ваши замечательные слова". Ее преданные поклонники более миллиона раз поставили отметку "нравится" этой публикации модели.

Ранее, 23 февраля, Дуа Липа призналась, что чувствовала, когда сама приехала в Лондон. Звезда сцены родилась в столице Великобритании. Впрочем, впоследствии семья эмигрантов вернулась обратно в Косово.