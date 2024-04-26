Дуа Ліпа в шикарній сукні Chanel вийшла на червону доріжку Time 100 у Нью-Йорку (фото)

Модель Дуа Ліпа продемонструвала струнку фігуру в гламурному образі на зірковому заході. На гала-концерті були присутні багато знаменитостей.

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Британська співачка, дизайнерка і модель Дуа Ліпа привернула увагу ефектним образом 25 квітня ввечері на гала-концерті Time 100 у Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

28-річна хітмейкерка приголомшила своєю вечірньою срібною сукнею від бренду Chanel з довгими рукавами. Сукня з глибоким вирізом вигідно підкреслила струнку фігуру моделі. Вона була прикрашена чорним бантом і брошкою посередині. Під сукню Ліпа взула чорні босоніжки з тонкими пряжками на високих підборах. Модниця доповнила свій образ кольє, інкрустованим діамантами, а також сережками і каблучками. Дуа, що має англійське та албанське походження, зачарувала шанувальників довгими локонами бордового кольору, які м'якими хвилями спадали їй на плечі. Вона засліпила камери своїм красивим макіяжем. Знаменитість підкреслила очі та широкі брови, а на губи нанесла сливового відтінку помаду.

Модель Дуа Ліпа Фото: Getty Images

На вечорі в четвер увечері були присутні й інші зірки, включно з Патріком і Бріттані Магомес, Селеною Гомес, Колманом Домінго, Джоном Керрі, Майєю Рудольф, Кайлі Міноуг та іншими.

15 квітня мегазірка представила обкладинку Time100 своїм 88,6 мільйонам підписників в Instagram. Співачку зображено крупним планом із гладким мокрим волоссям, що падає на обличчя. У підписі вона написала: "Спасибі @time і спасибі, мій дорогий друг і герой @thisispattismith, за ваші чудові слова". Її віддані шанувальники понад мільйон разів поставили позначку "подобається" цій публікації моделі.

Раніше, 23 лютого, Дуа Ліпа зізналася, що відчувала, коли сама приїхала до Лондона. Зірка сцени народилася в столиці Великої Британії. Утім, згодом сім'я емігрантів повернулася назад у Косово.