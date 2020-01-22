Свадьба экс-жены Абрамовича: были приглашены звезды и принцессы

Бракосочетание Даши Жуковой и Ставроса Ниархоса прошло на этих выходных в Швейцарии

На этих выходных в швейцарском Сент-Морице прошла свадьба бывшей жены миллиардера Романа Абрамовича Даши Жуковой и греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. На торжество съехались звезды и члены королевских семей. Об этом пишет Daily Mail.

Официальных снимков в Сети немного, но свадьба прошла с размахом. Было приглашено около трех сотен гостей, среди которых Кэти Перри и Орландо Блум, Кейт Хадсон, Диана фон Фюрстенберг, Карли Клосс, принцесса Беатрис с женихом, Шарлотта Казираги, принц Эрнст Август V и принцесса Екатерина Ганноверские, принц Павел Греческий с семьей, Стелла Маккартни, Миучча Прада и многие другие.

Торжественную церемонию провел мэр Сент-Морица в здании городского совета города.

Платья невеста меняла два раза. Первым стал закрытый наряд, вышитый кристаллами и венок-диадема с фатой. А для последующей вечеринки Жукова выбрала платье с кейпом от Valentino.

Фото: Instagram madameei

Весьма подходящий наряд, если учесть, что в Швейцарии снежно в этом году.

Гости, к слову, совместили приятное с еще более приятным и катались на лыжах после свадебных торжеств.

Британская принцесса Беатрис с женихом

Карли Клосс с мужем

Монакская принцесса Шарлотта Казираги с подругой

Орландо Блум

Даша Жукова и Ставрос Ниархос в аэропорту Сент Морица

Даша Жукова была третьей женой Романа Абрамовича, от этого брака у нее осталось двое детей: сын Аарон Александр и дочь Лея.

Ставрос Ниархос – потомок известного греческого судовладельца. От дедушки, в честь которого его и назвали он унаследовал 100 миллионов долларов. Ставрос пробовал себя в режиссуре, но безуспешно. Он встречался с Пэрис Хилтон, Линдси Лохан и шведской принцессой Мадлен.

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