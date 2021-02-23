В США арестовали жену знаменитого мексиканского наркобарона Эль Чапо

31-летнюю Эмму Коронель Айспуро, которая имеет гражданство США и Мексики обвиняют в том, что она помогала своему 63-летнему мужу управлять картелем Синалоа

В США, в международном аэропорту Даллеса в штате Вирджиния полиция арестовала жену знаменитого мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль Чапо ("Коротышка"). Об этом пишет New York Daily News.

31-летнюю Эмму Коронель Айспуро, которая имеет гражданство США и Мексики, обвиняют в том, что она помогала своему 63-летнему мужу управлять его картелем Синалоа. Кроме этого в сговоре с целью контрабанды кокаина, метамфетамина, героина и марихуаны в США. А также в том, что она помогла своему мужу совершить побег из мексиканской тюрьмы Альтиплано в 2015 году. Эль Чапо сбежал тогда через туннель, вырытый под душевой кабиной в его камере, прошел более мили под землей и вышел в поле у фермерского дома.

[ + – ] Склад, откуда копали тоннель в тюрьму, где сидел Эль Чапо

[ + – ] Тоннель, через который сбежал Эль Чапо/Фото: Mexican attorney general

По заявлению федералов, именно через Эмму Эль Чапо общался со своими сыновьями, планируя первый побег. Благодаря ей был приобретен участок земли неподалеку от тюрьмы, наняты рабочие, которые рыли туннель и самому наркобарону переданы часы с GPS, чтобы определить его точное местонахождение и построить туннель с доступной для него точкой входа.

[ + – ] Задержание Эль Чапо

По заявлению федеральных властей, Эмма якобы планировала еще один побег до экстрадиции Эль Чапо в США под усиленной охраной в 2017 году. Тогда экстрадиция прошла успешно и сейчас наркобарон отбывает в США пожизненное заключение.

[ + – ] Эмма Коронель Айспуро у здания суда

Эмма присутствовала на судебном процессе над Эль Чапо в федеральном суде Бруклина и после этого написала в своем аккаунте в Instagram, что ей "нечего стыдится".

"Могу только сказать, что мне нечего стыдиться. Я не идеальна, но считаю себя хорошим человеком, который никогда никому не причинял преднамеренного вреда", — написала Эмма.

Напомним, в 2011 году Эль Чапо занимал первое место в списке самых разыскиваемых преступников мира. Власти США объявили награду в размере 5 миллионов долларов за его поимку. Это одна из самых крупных наград в истории международной борьбы с наркомафией.

Эмма Коронель Айспуро, победительница одного из мексиканских конкурсов красоты и дочь ближайшего соратника Эль Чапо, вышла за него замуж в 2007 году в возрасте 18 лет. Она стала его четвертой женой. У супругов есть девятилетние дочери-двойняшки — Мария Хоакина и Эмали Гваделупе, которые родились в Лос-Анджелесе. В общей сложности у Эль Чапо более дюжины детей.

[ + – ] Эмма Коронель Айспуро с дочерями от Эль Чапо/Фото: New York Daily

Когда его старшая дочь Алехандрина Жизель Гусман вышла замуж за Эдгара Казареса, племянника Бланки Маргариты Казарес, которая считается финансовым директором крупнейшего мексиканского наркокартеля Синалоа, то на церемонию ее с женихом сопровождала целая армия убийц и телохранителей.