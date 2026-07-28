Книга и съемки фильма: как живет бывшая королева красоты и четвертая жена наркобарона Эль Чапо

Бывшая жена известного наркобарона Эль Чапо, который находится в тюрьме с 2019 года, оставила свою прежнюю жизнь, чтобы стать инфлюенсеркой.

Сегодня Эмма Коронель выглядит как известная инфлюенсерша в сфере лайфстайла. Несмотря на то, что когда-то она была осуждена вместе со своим мужем Эль Чапо за преступления, связанные с наркотиками, пишет издание Daily Star.

36-летняя женщина была освобождена из тюрьмы в 2023 году, проведя там менее трёх лет за торговлю наркотиками и отмывание денег.

Теперь она стала интернет-знаменитостью, делится секретами красоты и публикует чувственные селфи из своей гламурной жизни. Её 69-летний муж Хоакин Гусман, которого все называют Эль Чапо, соучредитель печально известного картеля Синалоа, остаётся за решёткой.

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Он был настолько жестоким, что мог заживо закопать людей. В суде выяснилось, что он часами избивал людей, а затем отвозил их к огромному костру, где стрелял в них и сжигал тела.

Его приговорили к 30 годам лишения свободы после того, как признали виновным по нескольким статьям обвинения в незаконной продаже наркотиков, организации преступной деятельности, сговоре, отмывании денег, убийствах и преступлениях, связанных с оружием.

Эмма Коронель публикует свою фотографию Фото: Скриншот

На данный момент известно, что сегодня пара рассталась, и женщина теперь делится своей жизнью с 592 000 подписчиков в Instagram.

Кроме того, она работает над телесериалом о жизни своего мужа, сюжет которого будет основан на её рассказах.

Эмма Коронель также зарабатывает на жизнь, написав книгу о времени, проведённом в тюрьме, и о жизни в знаменитом картеле Синалоа. Бывшая королева красоты вышла замуж за Эль Чапо в 18 лет, когда ему было 50 лет.

Эль Чапо был осужден по итогам судебного процесса 2019 года, в ходе которого его бывший охранник Исайяс Вальдес Риос дал показания, рассказав, что 69-летний мужчина заживо похоронил членов конкурирующего картеля.

Эмма Коронель на суде над мужем Фото: Скриншот

Во время судебного заседания Эмма Коронель ежедневно приходила в суд в дизайнерской одежде в сопровождении охранников, пока её саму не арестовали в США. Ей удалось избежать длительного тюремного заключения после заключения соглашения о признании вины.

После чего пара рассталась, а она извинилась перед его жертвами

"Я солидарна с теми, кто потерял близкого человека, кто пострадал", — сказала она тогда.

Напомним, что мексиканский наркобарон Исмаэль "Эль Майо" Самбад и сын его бывшего партнера Хоакина "Эль Чапо" Гусмана были арестованы в Эль-Пасо, штат Техас, в ходе крупной операции.

Ранее "Фокус" писал о том, как живёт внучка Эль Чапо. Фрида Гусман Муньос — дочь одного из сыновей наркобарона Эдгара Гусмана Лопеса, которого в 2008 году застрелили конкурирующие наркоторговцы на парковке в Мексике.