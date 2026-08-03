Кинула його сина: наркобарон найняв кілера, щоб вбити інфлюенсерку під час прямої трансляції TikTok

Прокурори стверджують, що бос картелю замовив вбивство 23-річної інфлюенсерки Валерії Маркес у її салоні в Сапопані під прямої трансляції у TikTok після того, як вона розійшлася з його сином.

Мексиканські правоохоронці стверджують, що наркобарон нібито найняв кілера, щоб той застрелив блогерку, бо вона кинула його сина. Валерію Маркес, популярну 23-річну користувачку TikTok, вбили у травні 2025 року, пише Daily Star.

Дівчина вела пряму трансляцію зі свого салону краси, коли озброєний чоловік на мотоциклі відкрив вогонь через вікно. Блогерка померла після того, як її поранили в груди та голову.

Відеозапис із салону краси Blossom у Сапопані, на заході Мексики, швидко став вірусним. Натомість прокурори у замовленні цього вбивства звинувачують Рамона Анхеля Альвареса Аялу, відомого під прізвищем "El R-1", який має високе положення у картелі Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Його також звинувачують у замовленні вбивства мера штату Халіско, який відмовився виконати вимоги картелю. Справа набула драматичного повороту після масштабного рейду в Сапопані.

У Мексиці боса картелю звинуватили у замовленні вбивства TikTok-блогерки Валерії Маркес Фото: Скріншот

26 липня мексиканський спецназ провів озброєну операцію, в результаті якої було захоплено Альвареса Аялу в Халіско. Офіційні особи стверджують, що судово-медичні дані та зашифровані записи телефонних розмов допомогли пов'язати його з вбивством дівчини у прямому ефірі.

Міністр громадської безпеки Омар Гарсія Харфуч оголосив деталі розслідування на наступний день після арешту, назвавши Альвареса Аялу ключовим діячем організації. За його словами, наркобарон ідентифікований як головний лідер однієї з найжорстокіших злочинних груп, пов’язаних з CJNG.

Він додав, що слідчі пов’язали цю ж групу зі смертю блогерки.

"Серед них трагічне вбивство Валерії Маркес, яке сталося у травні 2025 року в Сапопані, штат Халіско. Злочин пов’язаний з Франсіско, колишнім партнером жертви та сином Рамона Анхеля. Під час вчорашнього арешту ми дізналися, що його син мав романтичні стосунки з Валерією. Він кілька разів погрожував їй, і все вказує на те, що син попросив свого батька її вбити", — розповів міністр.

Також він повідомив, що син Альвареса Аяли на волі, але його розшукує поліція.

Крім того, підозрюваний у вбивстві дівчини залишається на волі. Натомість правоохоронці у Халіско перебувають у підвищеній готовності через побоювання помсти картелю.

Нагадаємо, що колишня дружина відомого наркобарона Ель Чапо, який перебуває у в'язниці з 2019 року, залишила своє колишнє життя, щоб стати інфлюенсеркою.

Також на кладовищі Ресінто-де-ла-Пас у Сапопані, передмісті Гвадалахари, другого за величиною міста Мексики, 2 березня відбувся похорон 59-річного лідера картелю "Халіско Нове покоління" Немесіо Осегери Сервантеса, більш відомого як "Ель Менчо".