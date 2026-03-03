Найбільш розшукуваного наркобарона Мексики поховали в золотій труні (фото, відео)

На кладовищі Ресінто-де-ла-Пас у Сапопані, передмісті Гвадалахари, другого за величиною міста Мексики, 2 березня відбувся похорон 59-річного лідера картелю "Халіско Нове покоління" Немесіо Осегери Сервантеса, більш відомого як "Ель Менчо".

Десятки людей супроводжували похоронну процесію, багато хто ніс чорні парасольки в сонячний день, а оркестр виконував мексиканську музику, повідомляє CNN.

У мережі публікують кадри прощання з убитим наркобароном, якого поховали в труні кольору золота.

Місце його поховання тримали в найсуворішій секретності з міркувань безпеки, а на вулицях спостерігалася посилена військова присутність.

За інформацією журналістів, ще з 1 березня навколо похоронного бюро, куди доставляли великі квіткові вінки без зазначення імені, було посилено заходи безпеки. Деякі зображення містили в собі малюнок півня серед квітів, оскільки Осегеру Сервантеса інколи називали "Володарем півнів".

Убивство "Ель Менчо": деталі

Сервантеса вбили мексиканські військові 22 лютого під час спроби його затримання біля будинку в Тапальпі, штат Халіско.

Федерали виявили найбільш розшукувану людину в Мексиці, відстежуючи пересування його коханки, до якої він приїхав на вихідні.

Він помер від численних кульових поранень у груди, живіт і ноги. Під час п'ятигодинної перестрілки також було поранено двох його охоронців, які померли дорогою до лікарні.

Після його загибелі у 20 штатах спалахнули протести. Понад 70 людей загинули внаслідок військової операції та насильства, що послідувало за нею.

Уже за кілька годин після смерті Ель Менчо були написані балади, відомі як наркокоррідос, присвячені його вбивству.

"Ель Менчо" зі своєю коханкою, яка привела до нього федералів Фото: Соцсети

За даними Forbes, на момент своєї смерті "Ель Менчо" був найбагатшим кримінальним авторитетом Мексики.

Мексиканська влада 2017 року оцінила активи підприємств Jalisco New Generation Cartel (CJNG) приблизно в $50 мільярдів. 2019 року Кайл Морі, агент Управління з боротьби з наркотиками, який розслідував його діяльність протягом багатьох років, заявив телеканалу Univision, що, на його думку, статки наркобарона оцінювали від $500 мільйонів до $1 мільярда.

За останні сім років CJNG збільшила свою частку в мексиканській індустрії незаконного обігу наркотиків на тлі тривалого розколу Синалойського картелю і ослаблення регіональних гравців, а також розширила свою діяльність на інші незаконні джерела доходу.

Нагадаємо, що відомо про новий картель Халіско, який тероризує Мексику.

Також повідомлялося, що після смерті "Ель Менчо" під загрозою опинився Чемпіонат світу з футболу, який має відбуватися у трьох містах — Гвадалахарі, Мехіко і Монтерреї.