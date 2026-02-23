Наркокартель Халіско оголосив війну: Чемпіонат світу з футболу в Мексиці можуть скасувати

Мільйони вболівальників з усього світу з'їдуться до США, Мексики та Канади на літній турнір. У Мексиці заплановано проведення 13 матчів у трьох містах — Гвадалахарі, Мехіко і Монтерреї, — включно з матчем відкриття в Мехіко 11 червня. Але незрозуміло, чи вдасться зупинити війну наркокартеля з урядом на той час і забезпечити безпеку туристів.

Після вбивства наркобарона Немесіо "Ель Менчо" Осегери Сервантеса мексиканською армією в місті Тапальпа, в Мексиці спалахнула справжня війна. І зараз штат Халіско в повному хаосі, через що туристів закликають залишатися в "безпечних" місцях, а посольства США і Канади закликають своїх громадян "утриматися" від поїздок до Мексики, пише Daily Mail.

Осегера Сервантес був главою картелю "Халіско Нове покоління" (CJNG), одного з наймогутніших наркокартелів Мексики, що відіграє ключову роль у контрабанді метамфетаміну і фентанілу в США. У ніч на 22 лютого 2026 року мексиканський спецназ за підтримки авіації та бронетехніки, а також за участю ЦРУ і розвідки Федерального агентства з боротьби з наркотиками США оточив укриття Ель Менчо у штаті Халіско. Перестрілка тривала кілька годин, бойовики намагалися перекрити дороги, але були прорвані. Менчо дістав поранення, його евакуювали вертольотом у Мехіко, де він помер. Особу підтверджено за ДНК.

Відео дня

Далі, як вважають експерти, розпочнеться боротьба за спадщину картелю. На "трон" претендують син ("Ель Менчіто"), зять і брат Осегери. Сіналоа та інші картелі також спробують відібрати фентанілові маршрути.

Смерть "Ель Менчо" і його соратників спровокувала жорстокі дії картелю у відповідь, і на тлі хаосу Міністерство закордонних справ Канади закликало людей "уникати поїздок без нагальної потреби" до десятків районів Мексики "через високий рівень насильства й організованої злочинності".

У штаті Халіско почалася справжня нарковійна

Тим часом Держдепартамент США закликав американців залишатися вдома, оскільки, за повідомленнями, деякі туристи опинилися в пастці після того, як попрямували на південь від кордону.

У штатах Халіско, Герреро і Мічоакан сталися вибухи і перестрілки між наркокартелями і силами безпеки.

За наявними даними, злочинні угруповання встановили блокпости, використовуючи автомобілі, що горять, у кількох містах на південному заході Мексики.

Жахливе насильство спалахнуло всього за 100 днів до того, як Мехіко прийме перший матч чемпіонату світу з футболу між Мексикою і Південною Африкою.

Це буде наймасштабніший чемпіонат світу з футболу в історії: 48 команд змагатимуться у 104 матчах з 11 червня до 19 липня.

Але ще торік багато хто висловлював побоювання, що влаштовувати чемпіонат світу з футболу в штаті Халіско, який фактично контролюється наркокартелем — це погана ідея. Так, у листопаді 2025 року в штаті тривало розслідування з приводу зникнення 134 тисяч жителів штату. Тільки в жовтні зникла 1000 осіб — на 30% більше, ніж за той самий період попереднього року. У штаті Халіско з населенням 8 мільйонів осіб зафіксовано найбільшу кількість зникнень, і він входить до четвірки штатів Мексики з найвищим рівнем злочинності.

Картель "Халіско Нове покоління" — що відомо

Це відносно молодий картель — який виник 2009 року як відгалуження від картелю Сіналоа. CJNG контролює половину світового ринку метамфетаміну. Картель став захоплювати територію інших картелів. За 15 років CJNG зайшов у 27 із 32 штатів Мексики.

CJNG — один із наймогутніших картелів у світі

Картель "Халіско Нове покоління", який адміністрація Трампа на початку 2025 року визнала іноземною терористичною організацією, зарекомендував себе як наймогутніша злочинна організація Мексики. Свою репутацію він заслужив завдяки зухвалим нападам на представників влади: вони збили мексиканський військовий гелікоптер із гранатомета і намагалися вбити начальника поліції Мехіко 2020 року.

Експерти стверджують, що в штаті Халіско не було настільки могутньої злочинної організації з кінця 1980-х років, коли в Гвадалахарі востаннє проводили міжнародні матчі під час чемпіонату світу з футболу 1986 року.

Його вже покійний очільник Ель Менчо народився в липні 1966 року в штаті Мічоакан, пізніше переїхав до США, а 1994 року його засудили в Каліфорнії за змову з метою розповсюдження героїну.

Після трьох років тюремного ув'язнення він повернувся до Мексики, де працював поліцейським у штаті Халіско, але незабаром відновив злочинну діяльність.

Він створив CJNG разом зі своїм зятем Абігаелем Гонсалесом Валенсією, лідером Los Cuinis — сімейного картелю, що діє в Мічоакані. Управління по боротьбі з наркотиками США заявило, що Los Cuinis виступало як фінансовий і логістичний підрозділ CJNG і контролює його "різноманітну мережу операцій з відмивання грошей".

Бойовики наркокартелю CJNG Фото: El Pais

До створення CJNG Осегера обіймав посаду начальника загонів найманих убивць у картелі Міленіо, який тоді був пов'язаний із картелем Сіналоа, де він відповідав за безпеку і ліквідацію неугодних.

Осегера неодноразово притягували до відповідальності у Сполучених Штатах, а 2022 року йому висунули обвинувачення у змові з метою виробництва та розповсюдження метамфетаміну, кокаїну і фентанілу для ввезення до Сполучених Штатів, а також в інших злочинах.

Нагадаємо, Фокус писав про заворушення в Мексиці, які спалахнули після вбивства Ель Менчо.

У 2023 році відбувалася схожа ситуація, коли було заарештовано сина наркобарона Ель Чапо, який відбуває термін у США.