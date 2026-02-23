Наркокартель Халиско объявил войну: Чемпионат мира по футболу в Мексике могут отменить

Миллионы болельщиков со всего мира съедутся в США, Мексику и Канаду на летний турнир. В Мексике запланировано проведение 13 матчей в трех городах — Гвадалахаре, Мехико и Монтеррее, — включая матч открытия в Мехико 11 июня. Но неясно, удастся ли остановить войну наркокартеля с правительством к тому времени и обеспечить безопасность туристов.

После убийства наркобарона Немесио "Эль Менчо" Осегеры Сервантеса мексиканской армией в городе Тапальпа, в Мексике вспыхнула настоящая война. И сейчас штат Халиско в полном хаосе, из-за чего туристов призывают оставаться в "безопасных" местах, а посольства США и Канады призывают своих граждан "воздержаться" от поездок в Мексику, пишет Daily Mail.

Осегера Сервантес был главой картеля "Халиско Новое поколение" (CJNG), одного из самых могущественных наркокартелей Мексики, играющего ключевую роль в контрабанде метамфетамина и фентанила в США. В ночь на 22 февраля 2026 года мексиканский спецназ при поддержке авиации и бронетехники, а также участии ЦРУ и разведки Федерального агентства по борьбе с наркотиками США окружил укрытие Эль Менчо в штате Халиско. Перестрелка длилась несколько часов, боевики пытались перекрыть дороги, но были прорваны. Менчо получил ранения, его эвакуировали вертолётом в Мехико, где он скончался. Личность подтверждена по ДНК.

Дальше, как считают эксперты, последует борьба за наследство картеля. На "трон" претендуют сын ("Эль Менчито"), зять и брат Осегеры. Синалоа и другие картели также попытаются отобрать фентаниловые маршруты.

Смерть "Эль Менчо" и его соратников спровоцировала жестокие ответные действия картеля, и на фоне хаоса Министерство иностранных дел Канады призвало людей "избегать поездок без крайней необходимости" в десятки районов Мексики "из-за высокого уровня насилия и организованной преступности".

В штате Халиско началась настоящая нарковойна

Тем временем Госдепартамент США призвал американцев оставаться дома, поскольку, по сообщениям, некоторые туристы оказались в ловушке после того, как направились на юг от границы.

В штатах Халиско, Герреро и Мичоакан произошли взрывы и перестрелки между наркокартелями и силами безопасности.

По имеющимся данным, преступные группировки установили блокпосты, используя горящие автомобили, в нескольких городах на юго-западе Мексики.

Ужасающее насилие вспыхнуло всего за 100 дней до того, как Мехико примет первый матч чемпионата мира по футболу между Мексикой и Южной Африкой.

Это будет самый масштабный чемпионат мира по футболу в истории: 48 команд сразятся в 104 матчах с 11 июня по 19 июля.

Но еще в прошлом году многие высказывали опасения, что устраивать чемпионат мира по футболу в штате Халиско, который фактически контролируется наркокартелем – это плохая идея. Так, в ноябре 2025 года в штате шло расследование по поводу исчезновения 134 тысяч жителей штата. Только в октябре пропала 1000 человек — на 30% больше, чем за тот же период предыдущего года. В штате Халиско с населением 8 миллионов человек зафиксировано наибольшее количество исчезновений, и он входит в четверку штатов Мексики с самым высоким уровнем преступности.

Картель "Халиско Новое поколение" – что известно

Это относительно молодой картель — который возник в 2009 году как ответвление от картеля Синалоа. CJNG контролирует половину мирового рынка метамфетамина. Картель стал захватывать территорию других картелей. За 15 лет CJNG зашел в 27 из 32 штатов Мексики.

CJNG - один из самых могущественных картелей в мире

Картель "Халиско Новое поколение", который администрация Трампа в начале 2025 года признала иностранной террористической организацией , зарекомендовал себя как самая могущественная преступная организация Мексики. Свою репутацию он заслужил благодаря дерзким нападениям на представителей власти: они сбили мексиканский военный вертолет из гранатомета и пытались убить начальника полиции Мехико в 2020 году.

Эксперты утверждают, что в штате Халиско не было столь могущественной преступной организации с конца 1980-х годов, когда в Гвадалахаре в последний раз проводились международные матчи во время чемпионата мира по футболу 1986 года.

Его уже покойный глава Эль Менчо родился в июле 1966 года в штате Мичоакан, позже переехал в США и в 1994 году был осужден в Калифорнии за сговор с целью распространения героина.

После трех лет тюремного заключения он вернулся в Мексику, где работал полицейским в штате Халиско, но вскоре возобновил преступную деятельность.

Он создал CJNG вместе со своим зятем Абигаэлем Гонсалесом Валенсией, лидером Los Cuinis — семейного картеля, действующего в Мичоакане. Управление по борьбе с наркотиками США заявило, что Los Cuinis выступало в качестве финансового и логистического подразделения CJNG и контролирует его "разнообразную сеть операций по отмыванию денег".

Боевики наркокартеля CJNG Фото: El Pais

До создания CJNG Осегера занимал должность начальника отрядов наемных убийц в картеле Миленио, который тогда был связан с картелем Синалоа, где он отвечал за безопасность и ликвидацию неугодных.

Осегера неоднократно привлекался к ответственности в Соединенных Штатах, а в 2022 году ему было предъявлено обвинение в сговоре с целью производства и распространения метамфетамина, кокаина и фентанила для ввоза в Соединенные Штаты, а также в других преступлениях.

Напомним, Фокус писал о беспорядках в Мексике, который вспыхнули после убийства Эль Менчо.

В 2023 году происходила похожая ситуация, когда был арестован сын наркобарона Эль Чапо, который отбывает срок в США.