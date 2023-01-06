В Мексике после ареста сына наркобарона Эль Чапо начались столкновения с военными

Сам Хоакин Гусман по прозвищу "Коротышка" отбывает пожизненное заключение в США

Related video

Мексиканские власти арестовали Овидио Гусмана, сына известного наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу "Эль Чапо" (Коротышка). И после ареста начались столкновения между военными и членами наркокартеля "Синалоа". Об этом пишет CNN.

В городе Кульякане началась настоящая война между наркокартелем, местными силовиками и военными, которых привлекли на помощь.

[ + – ] Овидио Гусмана ведут в самолет

Боевики "Синалоа" уже перекрыли почти 20 улиц, обстреляли пассажирский и транспортный самолет и два вертолета. Аэропорт пришлось закрыть, а министр общественной безопасности штата Синалоа порекомендовал горожанам укрыться в безопасных местах, или вовсе покинуть город.

[ + – ] Военная техника на улицах Кульякана

По предварительной информации, со стороны силовиков уже есть один погибший и 27 раненых.

[ + – ] Перестрелка в Кульякане

В соцсетях постят видео перестрелок на улицах, горящих автомобилей и мародерства.

[ + – ] Обстрел самолета в аэропорту Кульякана

Овидио Гусмана уже задерживали в 2019 году, но тогда вспыхнули беспорядки такого масштаба, что его освободили по приказу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

[ + – ] Арест Овидио Гусмана в 2019 году Фото: Скриншот

Госдепартамент США утверждает, что Овидио и его брат Хоакин контролируют около одиннадцати лабораторий по производству метамфетамина, изготавливая больше двух тонн наркотика в месяц.

[ + – ] Конвой самолетов, сопровождавших самолет с Овидио Гусманом в Мехико

Помимо торговли наркотиков, братья Гусман полностью контролируют Кульякан. Овидио, по данным американцев, отдает приказы об убийствах всех неугодных, а однажды даже приказал убить известного певца, который отказался петь на его свадьбе.

Как заявил министр обороны Мексики генерал Луис Кресенсио Сандоваль, прежде, чем Овидио Гусмана поймали, за ним следили около полугода. Сейчас он содержится в тайном месте в Мехико.

Арест наркобарона и беспорядки в Кульякане произошли накануне визита в Мексику президента США Джо Байдена, который примет участие в саммите лидеров стран Северной Америки, открывающемся в Мехико на будущей неделе.

Сам Эль Чапо отбывает пожизненный срок в США, после того, как в 2019 году он был признан виновным в незаконном обороте наркотиков, торговле оружием и отмывании денег.

Про мексиканские и колумбийские наркокартели подробно, хоть и приукрашено, рассказывалось в сериале "Наркос". Про Эль Чапо также был снят отдельный сериал. Сам Эль Чапо неоднократно попадал в списки Forbes. После его ареста, за главенство в наркокартеле разгорелась настоящая война.

И члены семьи "Коротышки" не выходят из дома без целой армии телохранителей. Когда дочь Эль Чапо выходила замуж в 2020 году, всю территорию оцепили боевики "Синалоа".