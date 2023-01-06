У Мексиці після арешту сина наркобарона Ель Чапо почалися зіткнення з військовими

Сам Хоакін Гусман на прізвисько "Коротун" відбуває довічне ув'язнення в США.

Related video

Мексиканська влада заарештувала Овідіо Гусмана, сина відомого наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько "Ель Чапо" (Коротун). І після арешту почалися зіткнення між військовими та членами наркокартелю "Синалоа". Про це пише CNN.

У місті Кульякан розпочалася справжня війна між наркокартелем, місцевими силовиками та військовими, яких залучили на допомогу.

[ + – ] Овідіо Гусмана ведуть у літак

Бойовики "Синалоа" вже перекрили майже 20 вулиць, обстріляли пасажирський і транспортний літак та два вертольоти. Аеропорт довелося закрити, а міністр громадської безпеки штату Синалоа порекомендував містянам сховатися в безпечних місцях або зовсім покинути місто.

[ + – ] Військова техніка на вулицях Кульякана

За попередньою інформацією, з боку силовиків уже є один загиблий і 27 поранених.

[ + – ] Перестрілка у Кульякані

У соцмережах постять відео перестрілок на вулицях, автомобілів у вогня та мародерства.

[ + – ] Обстріл літака в аеропорту Кульякана

Овідіо Гусмана вже затримували у 2019 році, але тоді спалахнули заворушення такого масштабу, що його звільнили за наказом президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, щоб уникнути жертв серед мирних жителів.

[ + – ] Арешт Овідіо Гусмана у 2019 році Фото: Скриншот

Держдепартамент США стверджує, що Овідіо та його брат Хоакін контролюють близько одинадцяти лабораторій із виробництва метамфетаміну, виготовляючи понад дві тонни наркотику на місяць.

[ + – ] Конвой літаків, які супроводжували літак із Овідіо Гусманом у Мехіко

Окрім торгівлі наркотиками, брати Гусман повністю контролюють Кульякан. Овідіо, за даними американців, віддає накази про вбивства всіх неугодних, а одного разу навіть наказав убити відомого співака, який відмовився співати на його весіллі.

Як заявив міністр оборони Мексики генерал Луїс Кресенсіо Сандоваль, перш ніж Овідіо Гусмана впіймали, за ним стежили близько пів року. Зараз він утримується в таємному місці в Мехіко.

Арешт наркобарона та заворушення в Кульякані відбулися напередодні візиту в Мексику президента США Джо Байдена, який візьме участь у саміті лідерів країн Північної Америки, що відкривається в Мехіко наступного тижня.

Сам Ель Чапо відбуває довічний термін у США, після того, як у 2019 році він був визнаний винним у незаконному обігу наркотиків, торгівлі зброєю та відмиванні грошей.

Про мексиканські та колумбійські наркокартелі докладно, хоч і прикрашено, розповідалося в серіалі "Наркос". Про Ель Чапо також було знято окремий серіал. Сам Ель Чапо неодноразово потрапляв у списки Forbes. Після його арешту за головування в наркокартелі розгорілася справжня війна.

І члени сім'ї "Коротуна" не виходять із дому без цілої армії охоронців. Коли дочка Ель Чапо виходила заміж у 2020 році, всю територію оточили бойовики "Синалоа".