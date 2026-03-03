Самого разыскиваемого наркобарона Мексики похоронили в золотом гробу (фото, видео)

На кладбище Ресинто-де-ла-Пас в Сапопане, пригороде Гвадалахары, второго по величине города Мексики, 2 марта состоялись похороны 59-летнего лидера картеля "Халиско Новое поколение" Немесио Осегеры Сервантеса, более известного как "Эль Менчо".

Десятки людей сопровождали похоронную процессию, многие несли черные зонты в солнечный день, а оркестр исполнял мексиканскую музыку, сообщает CNN.

В сети публикуют кадры прощания с убитым наркобароном, которого похоронили в гробу цвета золота.

Место его захоронения держалось в строжайшей секретности по соображениям безопасности, а на улицах наблюдалось усиленное военное присутствие.

По информации журналистов, еще с 1 марта вокруг похоронного бюро, куда доставляли большие цветочные венки без указания имени, были усилены меры безопасности. Некоторые изображения включали в себя рисунок петуха среди цветов, поскольку Осегеру Сервантеса иногда называли "Повелителем петухов".

Відео дня

Убийство "Эль Менчо": детали

Сервантес был убит мексиканскими военными 22 февраля при попытке его задержания возле дома в Тапальпе, штат Халиско.

Федералы обнаружили самого разыскиваемого человека в Мексике, отслеживая передвижения его любовницы, к которой он приехал на выходные.

Он умер от множественных пулевых ранений в грудь, живот и ноги. В ходе пятичасовой перестрелки также были ранены двое его телохранителей, которые скончались по дороге в больницу.

После его гибели в 20 штатах вспыхнули протесты. Более 70 человек погибли в результате военной операции и последовавшего за ней насилия.

Уже через несколько часов после смерти Эль Менчо были написаны баллады, известные как наркокорридос, посвященные его убийству.

"Эль Менчо" со своей любовницей, которая привела к нему федералов Фото: Соцсети

По данным Forbes, на момент своей смерти "Эль Менчо" был самым богатым криминальным авторитетом Мексики.

Мексиканские власти в 2017 году оценили активы предприятий Jalisco New Generation Cartel (CJNG) примерно в $50 миллиардов. В 2019 году Кайл Мори, агент Управления по борьбе с наркотиками, который расследовал его деятельность в течение многих лет, заявил телеканалу Univision, что, по его мнению, состояние наркобарона оценивалось от $500 миллионов до $1 миллиарда.

За последние семь лет CJNG увеличила свою долю в мексиканской индустрии незаконного оборота наркотиков на фоне продолжающегося раскола Синалойского картеля и ослабления региональных игроков, а также расширила свою деятельность на другие незаконные источники дохода.

Напомним, что известно о новом картеле Халиско, который терроризирует Мексику.

Также сообщалось, что после смерти "Эль Менчо" под угрозой оказался Чемпионат мира по футболу, который должен проходить в трех городах — Гвадалахаре, Мехико и Монтеррее.