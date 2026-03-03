Самого разыскиваемого наркобарона Мексики похоронили в золотом гробу (фото, видео)
На кладбище Ресинто-де-ла-Пас в Сапопане, пригороде Гвадалахары, второго по величине города Мексики, 2 марта состоялись похороны 59-летнего лидера картеля "Халиско Новое поколение" Немесио Осегеры Сервантеса, более известного как "Эль Менчо".
Десятки людей сопровождали похоронную процессию, многие несли черные зонты в солнечный день, а оркестр исполнял мексиканскую музыку, сообщает CNN.
В сети публикуют кадры прощания с убитым наркобароном, которого похоронили в гробу цвета золота.
Место его захоронения держалось в строжайшей секретности по соображениям безопасности, а на улицах наблюдалось усиленное военное присутствие.
По информации журналистов, еще с 1 марта вокруг похоронного бюро, куда доставляли большие цветочные венки без указания имени, были усилены меры безопасности. Некоторые изображения включали в себя рисунок петуха среди цветов, поскольку Осегеру Сервантеса иногда называли "Повелителем петухов".
Убийство "Эль Менчо": детали
Сервантес был убит мексиканскими военными 22 февраля при попытке его задержания возле дома в Тапальпе, штат Халиско.
Федералы обнаружили самого разыскиваемого человека в Мексике, отслеживая передвижения его любовницы, к которой он приехал на выходные.
Он умер от множественных пулевых ранений в грудь, живот и ноги. В ходе пятичасовой перестрелки также были ранены двое его телохранителей, которые скончались по дороге в больницу.
После его гибели в 20 штатах вспыхнули протесты. Более 70 человек погибли в результате военной операции и последовавшего за ней насилия.
Уже через несколько часов после смерти Эль Менчо были написаны баллады, известные как наркокорридос, посвященные его убийству.
По данным Forbes, на момент своей смерти "Эль Менчо" был самым богатым криминальным авторитетом Мексики.
Мексиканские власти в 2017 году оценили активы предприятий Jalisco New Generation Cartel (CJNG) примерно в $50 миллиардов. В 2019 году Кайл Мори, агент Управления по борьбе с наркотиками, который расследовал его деятельность в течение многих лет, заявил телеканалу Univision, что, по его мнению, состояние наркобарона оценивалось от $500 миллионов до $1 миллиарда.
За последние семь лет CJNG увеличила свою долю в мексиканской индустрии незаконного оборота наркотиков на фоне продолжающегося раскола Синалойского картеля и ослабления региональных игроков, а также расширила свою деятельность на другие незаконные источники дохода.
Напомним, что известно о новом картеле Халиско, который терроризирует Мексику.
Также сообщалось, что после смерти "Эль Менчо" под угрозой оказался Чемпионат мира по футболу, который должен проходить в трех городах — Гвадалахаре, Мехико и Монтеррее.