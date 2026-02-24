Банда каннибалов: что известно о новом картеле Халиско, который терроризирует Мексику

После ликвидации главы картеля Эль Менчо, которого поймали во время визита к любовнице, в Мексике теперь разгорается война за власть. А СМИ публикуют кошмарные подробности о картеле CJNG, который стал одним из самых могущественных в мире.

59-летний Немесио Рубен Осегера Сервантес, бывший нелегал в США и полицейский в Мексике был был смертельно ранен во время "спланированной и осуществленной" операции по его захвату, проведенной спецподразделениями при поддержке американской разведки в Тапалпе, штат Халиско. Но после смерти Немесио по прозвищу Эль Менчо и его соратников, во всей Мексике началась настоящая война картелей с армией и полицией, и, если вспомнить кровавый путь "Халиско Новое поколение" (CJNG), то ясно, что этому конфликту еще далеко до завершения, пишет The Sun.

После убийства Эль Менчо началась война картелей с армией и полицией

За голову скрытного лидера картеля "Халиско Новое поколение", который в прошлом году был признан террористической организацией, в США была назначена награда в размере более 10 миллионов долларов. Довольно ничтожная сумма по сравнению с тем, сколько зарабатывает CJNG.

По данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA) , эта мексиканская банда является "ключевым поставщиком нелегального фентанила" в Америке, а также кокаина, метамфетамина и синтетических наркотиков, и ежегодно зарабатывает миллиарды долларов.

Наркобарон Эль Менчо – что известно

Эль Менчо основал CJNG в 2009 году после ареста лидера картеля Миленио, Оскара Орландо Нава Валенсии, а также других ключевых фигур.

За этим последовала кровавая борьба за контроль над наркоторговлей в Мексике. Его восхождение на вершину заняло десятилетия.

Эль Менчо ввязался в преступную деятельность в 14 лет, когда начал охранять плантации марихуаны – всего через четыре года после того, как бросил начальную школу. Будучи подростком, он жил в США, где торговал метамфетамином.

Эль Менчо сдала полиции его же любовница Фото: Соцсети

В возрасте 19 лет Эль Менчо был осужден в Сан-Франциско за хранение краденого имущества и ношение заряженного оружия и приговорен к трем годам тюремного заключения. После освобождения он был депортирован. Вернувшись в Мексику, он недолго проработал в двух полицейских управлениях, после чего снова вернулся к преступной деятельности и стал связан с картелем Миленио. Обладая явной склонностью к насилию, он служил "главным наемным убийцей" в этой банде, тесно связанной с наркокартелем Синалоа Хоакина "Эль Чапо" Гусмана. В 1996 году он женился на Розалинде Гонсалес Валенсии, сестре лидера картеля Миленио, что обеспечило ему "продвижение по службе".

Когда картель Миленио в 2009 распался на две фракции, Эль Менчо, возглавлявший "Лос Мата Зетас" — "Убийцы Зетас", — одержал победу в борьбе за господство.

Из этой группы он сформировал CJNG, и этот новый картель стал самым жестоким в новейшей истории Мексики.

Халиско Новое поколение, или CJNG – что известно о преступлениях картеля

"Это дело рук ИГИЛ. Способы, которыми они убивают людей, их масштабы — это не имеет аналогов даже в Мексике", — заявил в 2017 году один из агентов Управления по борьбе с наркотиками, расследовавший деятельность этого картеля.

Один из городов в Мексике после налета картеля CJNG

Эль Менчо, оставаясь в тени, предпочитал, чтобы деятельность его банды внушала страх. Каждый раз, когда до него пыталась добраться полиция Мексики – вспыхивала война: в 2015 году погибли десятки полицейских и был сбит полицейский вертолет. А в 2011 году первым крупным "заявлением" картеля стал сброс 35 тел на оживленную автомагистраль в час пик. Жертвы, члены конкурирующей банды, подверглись жестоким пыткам.

Всего два года спустя боевики CJNG якобы изнасиловали, убили и подожгли 10-летнюю девочку, которую ошибочно приняли за дочь соперника.

В 2015 году боевики CJNG казнили мужчину и его маленького сына, взорвав прикрепленные к их телам динамитные шашки, при этом смеясь и снимая ужасную сцену на свои телефоны.

В марте прошлого года эксперты-криминалисты нашли секретный комплекс недалеко от Теучитлана, штат Халиско, где, по утверждению следствия, CJNG управляла полномасштабным "местом уничтожения". Были найдены три кремационные печи.

В них находились груды обугленных человеческих костей и гора вещей — более 200 предметов: обувь, сумки, ремни и даже детские игрушки.

Эксперты считают, что жертв похищали, пытали и сжигали заживо, либо, после казни, уничтожали улики массовых убийств.

Всего за несколько недель до этого власти города Сапопан, пригорода Гвадалахары, обнаружили на строительной площадке 169 черных мешков, наполненных расчлененными человеческими останками.

Жестокость распространялась даже на собственных новобранцев Эль Менчо – некоторые, которым было всего 16 лет, сообщали, что им приказывали есть сердца убитых ими соперников в качестве проверки их верности. Один из таких роликов даже разошелся по соцсетям.

Теперь мексиканский спецназ отрубил голову змее, убив Эль Менчо, но это не означает, что наркоторговля уменьшится, и не означает, что CJNG прекратит свое существование. На свободе остаются родственники Эль Менчо, включая его зятя и даже бывшую жену, которая помогала картелю отмывать деньги.

После смерти Эль Менчо из Мексики начали уезжать туристы

CJNG, по оценкам Управления по борьбе с наркотиками, включает в себя как минимум 90 организаций, имеет влияние во многих сферах мексиканской жизни и располагает иерархией, готовой к действиям в случае возникновения проблем. Она не только занимается торговлей наркотиками, но и незаконной добычей полезных ископаемых, рэкетом, управляет множеством предприятий для отмывания денег и коррумпированными политиками, которым предлагают "деньги или свинец" — то есть они должны выполнить требования или умереть.

Так что эксперты прогнозируют, что нарковойна в Мексике будет продолжаться, пока CJNG не возглавит новый наркобарон, а если этого не произойдет, то будет продолжаться насилие уже в самой банде. И это повлияет на всю Мексику, из которой уже бегут туристы из США и Канады.

Напомним, после смерти Эль Менчо под угрозой оказался Чемпионат мира по футболу, который должен проходить в трех городах — Гвадалахаре, Мехико и Монтеррее.

Также Фокус писал о беспорядках в Мексике, который вспыхнули после убийства Эль Менчо.