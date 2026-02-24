Банда канібалів: що відомо про новий картель Халіско, який тероризує Мексику

Після ліквідації очільника картелю Ель Менчо, якого спіймали під час візиту до коханки, у Мексиці тепер розгорається війна за владу. А ЗМІ публікують кошмарні подробиці про картель CJNG, який став одним із наймогутніших у світі.

59-річний Немесіо Рубен Осегера Сервантес, колишній нелегал у США і поліцейський у Мексиці, був смертельно поранений під час "спланованої та здійсненої" операції з його захоплення, проведеної спецпідрозділами за підтримки американської розвідки в Тапалпі, штат Халіско. Але після смерті Немесіо на прізвисько Ель Менчо і його соратників, у всій Мексиці почалася справжня війна картелів з армією і поліцією, і, якщо згадати кривавий шлях "Халіско Нове покоління" (CJNG), то ясно, що цьому конфлікту ще далеко до завершення, пише The Sun.

Після вбивства Ель Менчо почалася війна картелів з армією і поліцією

За голову потайного лідера картелю "Халіско Нове покоління", який торік було визнано терористичною організацією, у США було призначено нагороду в розмірі понад 10 мільйонів доларів. Досить незначна сума порівняно з тим, скільки заробляє CJNG.

За даними Управління по боротьбі з наркотиками (DEA), ця мексиканська банда є "ключовим постачальником нелегального фентанілу" в Америці, а також кокаїну, метамфетаміну і синтетичних наркотиків, і щорічно заробляє мільярди доларів.

Наркобарон Ель Менчо — що відомо

Ель Менчо заснував CJNG 2009 року після арешту лідера картелю Міленіо, Оскара Орландо Нава Валенсії, а також інших ключових фігур.

За цим послідувала кривава боротьба за контроль над наркоторгівлею в Мексиці. Його сходження на вершину зайняло десятиліття.

Ель Менчо вплутався у злочинну діяльність у 14 років, коли почав охороняти плантації марихуани — лише через чотири роки після того, як кинув початкову школу. Будучи підлітком, він жив у США, де торгував метамфетаміном.

Ель Менчо здала поліції його ж коханка Фото: Соцсети

У віці 19 років Ель Менчо був засуджений у Сан-Франциско за зберігання краденого майна і носіння зарядженої зброї і засуджений до трьох років тюремного ув'язнення. Після звільнення його депортували. Повернувшись до Мексики, він недовго пропрацював у двох поліцейських управліннях, після чого знову повернувся до злочинної діяльності і став пов'язаний із картелем Міленіо. Маючи явну схильність до насильства, він служив "головним найманим убивцею" в цій банді, тісно пов'язаній із наркокартелем Сіналоа Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана. У 1996 році він одружився з Розаліндою Гонсалес Валенсією, сестрою лідера картелю Міленіо, що забезпечило йому "просування по службі".

Коли картель Міленіо 2009 року розпався на дві фракції, Ель Менчо, який очолював "Лос Мата Зетас" — "Вбивці Зетас", — здобув перемогу в боротьбі за панування.

З цієї групи він сформував CJNG, і цей новий картель став найжорстокішим у новітній історії Мексики.

Халіско Нове покоління, або CJNG — що відомо про злочини картелю

"Це справа рук ІДІЛ. Способи, якими вони вбивають людей, їхні масштаби — це не має аналогів навіть у Мексиці", — заявив у 2017 році один з агентів Управління з боротьби з наркотиками, який розслідував діяльність цього картелю.

Одне з міст у Мексиці після нальоту картелю CJNG

Ель Менчо, залишаючись у тіні, вважав за краще, щоб діяльність його банди вселяла страх. Щоразу, коли до нього намагалася дістатися поліція Мексики — спалахувала війна: 2015 року загинули десятки поліцейських і був збитий поліцейський вертоліт. А 2011 року першою великою "заявою" картелю стало скидання 35 тіл на жваву автомагістраль у годину пік. Жертви, члени конкуруючої банди, зазнали жорстоких тортур.

Лише два роки потому бойовики CJNG нібито зґвалтували, вбили і підпалили 10-річну дівчинку, яку помилково прийняли за доньку суперника.

У 2015 році бойовики CJNG стратили чоловіка і його маленького сина, підірвавши прикріплені до їхніх тіл динамітні шашки, при цьому сміючись і знімаючи жахливу сцену на свої телефони.

У березні минулого року експерти-криміналісти знайшли секретний комплекс недалеко від Теучітлана, штат Халіско, де, за твердженням слідства, CJNG керувала повномасштабним "місцем знищення". Було знайдено три кремаційні печі.

У них були купи обвуглених людських кісток і гора речей — понад 200 предметів: взуття, сумки, ремені і навіть дитячі іграшки.

Експерти вважають, що жертв викрадали, катували і спалювали живцем, або, після страти, знищували докази масових убивств.

Лише за кілька тижнів до цього влада міста Сапопан, передмістя Гвадалахари, виявила на будівельному майданчику 169 чорних мішків, наповнених розчленованими людськими останками.

Жорстокість поширювалася навіть на власних новобранців Ель Менчо — деякі, яким було лише 16 років, повідомляли, що їм наказували їсти серця вбитих ними суперників як перевірку їхньої вірності. Один із таких роликів навіть розійшовся соцмережами.

Тепер мексиканський спецназ відрубав голову змії, убивши Ель Менчо, але це не означає, що наркоторгівля зменшиться, і не означає, що CJNG припинить своє існування. На волі залишаються родичі Ель Менчо, включно з його зятем і навіть колишньою дружиною, яка допомагала картелю відмивати гроші.

Після смерті Ель Менчо з Мексики почали виїжджати туристи

CJNG, за оцінками Управління по боротьбі з наркотиками, охоплює щонайменше 90 організацій, має вплив у багатьох сферах мексиканського життя і має в своєму розпорядженні ієрархію, готову до дій у разі виникнення проблем. Вона не тільки займається торгівлею наркотиками, а й незаконним видобутком корисних копалин, рекетом, управляє безліччю підприємств для відмивання грошей і корумпованими політиками, яким пропонують "гроші або свинець" — тобто вони повинні виконати вимоги або померти.

Тож експерти прогнозують, що нарковійна в Мексиці триватиме, доки CJNG не очолить новий наркобарон, а якщо цього не станеться, то продовжуватиметься насильство вже в самій банді. І це вплине на всю Мексику, з якої вже тікають туристи зі США та Канади.

Нагадаємо, після смерті Ель Менчо під загрозою опинився Чемпіонат світу з футболу, який має проходити в трьох містах — Гвадалахарі, Мехіко і Монтерреї.

Також Фокус писав про заворушення в Мексиці, які спалахнули після вбивства Ель Менчо.