Кинула его сына: наркобарон нанял киллера, чтобы убить инфлюэнсершу во время прямой трансляции TikTok

Прокуроры утверждают, что босс картеля заказал убийство 23-летней инфлюэнсерши Валерии Маркес в ее салоне в Сапопане под прямой трансляции в TikTok после того, как она разошлась с его сыном.

Мексиканские правоохранители утверждают, что наркобарон якобы нанял киллера, чтобы тот застрелил блоггершу, потому что она бросила его сына. Валерию Маркес, популярную 23-летнюю пользовательку TikTok, убили в мае 2025 года, пишет Daily Star.

Девушка вела прямую трансляцию из своего салона красоты, когда вооруженный мужчина на мотоцикле открыл огонь через окно. Блоггерша умерла после того, как ее ранили в грудь и голову.

Видеозапись из салона красоты Blossom в Сапопане, на западе Мексики, быстро стала вирусной. Впрочем, прокуроры в заказе этого убийства обвиняют Рамона Анхеля Альвареса Аялу, известного под фамилией "El R-1", который имеет высокое положение в картеле Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Відео дня

Его также обвиняют в заказе убийства мэра штата Халиско, отказавшегося выполнить требования картеля. Дело приобрело драматический поворот после масштабного рейда в Сапопани.

В Мексике босса картеля обвинили в заказе убийства TikTok-блогерки Валерии Маркес Фото: Скриншот

26 июля мексиканский спецназ провел вооруженную операцию, в результате которой был захвачен Альварес Аялу в Халиско. Официальные лица утверждают, что судебно-медицинские данные и зашифрованные записи телефонных разговоров помогли увязать его с убийством девушки в прямом эфире.

Министр общественной безопасности Омар Гарсия Харфуч объявил детали расследования на следующий день после ареста, назвав Альвареса Аялу ключевым деятелем организации. По его словам, наркобарон идентифицирован как главный лидер одной из жесточайших преступных групп, связанных с CJNG.

Он добавил, что следователи связали эту же группу со смертью блоггерши.

"Среди них трагическое убийство Валерии Маркес, которое произошло в мае 2025 года в Сапопане, штат Халиско. Преступление связано с Франсиско, бывшим партнером жертвы и сыном Рамона Анхеля. Во время вчерашнего ареста мы узнали, что его сын имел все романтические отношения с Валерией. попросил своего отца ее убить", — рассказал министр.

Также он сообщил, что сын Альвареса Аялы на свободе, но его разыскивает полиция.

Кроме того, подозреваемый в убийстве девушки остается на свободе. В то же время правоохранители в Халиско находятся в повышенной готовности из-за опасений мести картеля.

Напомним, что бывшая жена известного наркобарона Эль Чапо, находящегося в тюрьме с 2019 года, покинула свою прежнюю жизнь, чтобы стать инфлюэнсершей.

Также на кладбище Ресинто-де-ла-Пас в Сапопане, пригороде Гвадалахары, второго по величине города Мексики, 2 марта состоялись похороны 59-летнего лидера картеля "Халиско Новое поколение" Немессио Осегеры Сервантеса, более известного как "Эль Менчо".