Кокаиновая империя на $1 млрд и 62 супербайка: имущество олимпийского сноубордиста распродают

Бывший олимпийский сноубордист Райан Веддинг, который, по версии ФБР, стал кокаиновым бароном, выставил на аукцион свою коллекцию супербайков стоимостью 40 миллионов долларов после того, как его арестовали.

По версии следствия, мужчина якобы променял спорт на кокаиновую империю стоимостью примерно 1,337 миллиардов долларов США, пишет Daily Star.

45-летнего Райана Веддинга преступники даже прозвали "Эль Хефе". До ареста мужчина вел роскошную жизнь, пока международная группа ФБР не раскрыла его огромную империю, говорится в судебных документах США.

Но теперь его 62 элитных мотоцикла выставлены на продажу после того, как власти Мексики объявили о проведении крупного аукциона в Мехико 11 ноября. Автопарк включает культовые мотоциклы марок Ducati, Kawasaki, Honda, MV Agusta, Suzuki и Yamaha, а также некоторые классические раритеты 1960-х годов.

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Бывший олимпиец собрал коллекцию из 62 элитных мотоциклов Фото: Скриншот

ФБР утверждает, что этот мужчина даже участвовал в профессиональных соревнованиях на нескольких своих автомобилях.

Наряду с мотоциклами агентство по управлению активами Indep выставляет на продажу бронированные автомобили, самолеты, лодки и произведения искусства.

Правоохранители обнаружили у спортсмена даже две золотые олимпийские медали и родстер Mercedes-Benz CLK GTR 2002 года выпуска стоимостью 13 миллионов долларов.

Прокуроры утверждают, что состояние Веддинга образовалось за счет ежегодной доставки 60 тонн кокаина в Канаду в рамках сотрудничества с мексиканскими и колумбийскими картелями, а также от отмывания денег через "разветвленную трансатлантическую сеть".

Но до этого сын владельцев горнолыжных курортов, Веддинг, был подростком-вундеркиндом, который попал в национальную сборную Канады по сноуборду всего в 15 лет.

Его жизнь кардинально изменилась после того, как он занял 24-е место на зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Бросив спорт, он сразу же погрузился в мир наркотиков и в 2009 году отбыл четырёхлетний тюремный срок после того, как стал фигурантом расследования ФБР, в ходе которого была проведена операция по изъятию 24 кг кокаина.

Предположительно, после освобождения Веддинг присоединился к мексиканскому картелю Синалоа, создав империю, которую правоохранительные органы США сравнивали с правлением Пабло Эскобара.

В судебных документах утверждается, что преступная группировка применяла жестокое насилие, приказывая убивать любого, кого "считали угрозой для своей деятельности", включая якобы нападения на свидетеля ФБР и убийство семьи в Онтарио.

После десяти лет скрывания и пребывания в списке самых разыскиваемых преступников ФБР Веддинг сдался в посольстве США в Мехико в январе.

После ареста бывшего олимпийца на аукцион выставили его коллекцию мотоциклов стоимостью 40 млн долларов Фото: Скрин видео

Он по-прежнему находится за решеткой в Лос-Анджелесе, отрицая все обвинения в убийстве, отмывании денег и торговле наркотиками.

Напомним, что бывшая жена известного наркобарона Эль Чапо, который находится в тюрьме с 2019 года, оставила свою прежнюю жизнь, чтобы стать инфлюенсеркой.

Кроме того, прокуроры утверждают, что глава картеля заказал убийство 23-летней инфлюенсерши Валерии Маркес в её салоне в Сапопане во время прямой трансляции в TikTok после того, как она рассталась с его сыном.