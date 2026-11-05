Старый Mercedes с характером суперкара: культовый AMG Hammer готовят к возобновлению производства (фото)

Компания HWA, известная разработкой и сборкой гоночных автомобилей Mercedes-AMG, а также легендарного CLK GTR Straßenversion, готовит масштабный новый проект в сфере рестомодинга. Немецкая фирма намекнула на современную интерпретацию культового AMG Hammer — автомобиля, который ещё в 1980-х годах навсегда изменил представление о сверхмощных седанах.

Оригинальный Hammer появился в середине 80-х как самая совершенная версия седана поколения W124. Это было время, когда AMG ещё была независимой компанией, а не подразделением Mercedes-Benz. Заводской 3,0-литровый атмосферный шестицилиндровый двигатель заменили на 5,5-литровый V8 мощностью 355 л.с. (крутящий момент — 526 Нм), что позволяло заднеприводному седану разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 5 секунд. Позже появилась ещё более мощная 6,0-литровая версия (385 л.с.), которая закрепила за моделью статус настоящей иконы из Аффальтербаха, пишет CarScoops.

Агрессивный внешний вид и современные технологии

На данный момент HWA опубликовала в социальных сетях лишь один тизер. Хотя инженеры прямо не называют новинку преемником Hammer, узнаваемый силуэт W124 говорит сам за себя.

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Автомобиль получил современную светодиодную оптику, а если провести параллель с предыдущим проектом компании — возрожденным 190E Evo II, — то можно ожидать расширенных колесных арок и глубокой модернизации ходовой части. В HWA отмечают, что автомобиль останется "верным своим корням, одновременно раздвигая границы современных технологий: знакомая концепция обретает совершенно новую форму".

Официальный тизер нового рестомода AMG Hammer от немецкой компании HWA Фото: Instagram

Какой именно двигатель окажется под капотом — пока остается загадкой. Вполне возможно, что этот рестомод получит 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом от модели Evo II, который развивает мощность 444 к.с. и крутящий момент 550 Нм.

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