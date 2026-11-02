Покупают уже 60 лет: эта модель Toyota стала самым популярным компактным авто в мире

Toyota Corolla возглавила мировой рейтинг компактных автомобилей по продажам с января по сентябрь 2026 года.

По данным издания Focus2Move, модель, выпускаемая с 1966 года, сохранила первое место, несмотря на общее падение спроса на этот сегмент.

За первые девять месяцев 2026 года в мире было продано 18,72 млн новых компактных авто. Это на 2,9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Toyota Corolla заняла первое место в рейтинге, хотя его продажи сократились на 3,5%. Вторую позицию заняла Honda CR-V с падением на 0,9%. В пятерку лидеров также вошли Hyundai Tucson, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan. Все три модели показали маленький рост продаж.

Honda CR-V Фото: Википедия

В общей сложности в первой десятке преобладают модели со спадом спроса. В частности, продажи Honda Civic снизились на 3,4%, Honda HR-V – на 1,7%, Toyota Corolla Cross – на 9,4%, Hyundai Kona – на 2,6%, а Hyundai Elantra – на 1%.

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Наибольший рост среди моделей за пределами первой десятки был зафиксирован в MG 4. Его продажи увеличились на 193,3%. Также заметно добавили BYD Yuan Up (+16,2%), Maruti Fronx (+20,3%) и MG ZS (+13,1%).

Наибольшее сокращение продаж среди приведенных моделей показал Nissan Qashqai – минус 16,7%. Также значительно снизился спрос на Volkswagen Golf (-10,7%) и Mazda CX-30 (-10,2%).

Mazda CX-30 Фото: Mazda

Главной причиной всеобщего спада компактного сегмента стало сокращение продаж в Азии. За январь-сентябрь они снизились на 9% — до 7,79 млн авто. В частности, в Китае продажи упали на 15,8%, до 3,67 млн. единиц.

В то же время в Европе продажи компактных авто выросли на 2,1%, а в Америке — на 0,8%. Самый быстрый рост среди основных регионов показала Африка — 22,1%, хотя ее доля в мировом рынке остается значительно меньше.

По данным Focus2Move, мировой сегмент компактных авто входит в последний квартал 2026 года со спадом, который в значительной степени обусловлен ситуацией на китайском рынке. В то же время Toyota Corolla продолжает удерживать лидерство по объемам продаж.

Ранее сообщалось, что Honda намерена увеличить размеры своего популярного кроссовера.

Также компания разрабатывает новое поколение гибридных моделей, которые должны стать более экономными.